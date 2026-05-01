«Dio li ha abbandonati». Vita ai confini del mondo sull’isola artica d’Islanda che ha stregato un pugliese

«Che vai a farci a Grímsey? Non hai sentito che perfino Dio li ha abbandonati?» La domanda dello sportellista dell’ufficio postale di Húsavík sintetizza perfettamente il doppio fondo di Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico (Neri Pozza, 2026, pp. 330), il terzo libro sull’Islanda di Leonardo Piccione: un pugliese di Corato, classe 1987, dottorato in Scienze Statistiche, che trascorre tanti mesi l’anno nell’isola di fuoco e ghiaccio, lavorando in vari posti dalla reception di un albergo ricavato da una ex scuola nei pressi di Húsavík al chiosco di panini sulla piccola Grímsey.

Galleria fotografica «Dio li ha abbandonati». Vita ai confini del mondo sull’isola artica d’Islanda 4 di 7

Un’isola nell’isola

L’isola “è una superficie più ridotta del Prater di Vienna e non troppo più grande del Central Park di New York, dal quale Grímsey si differenzia per una lunga serie di attributi: su tutti, l’assenza di alberi e l’irregolarità della forma”. Si trova a nord dell’Islanda è abitata da poco più di cinquanta esseri umani e da moltissimi puffin, ed è attraversata dal Circolo Polare Artico. Piccione la conosce come pochi al mondo: ne ha conquistato gli abitanti a colpi di focaccia barese e brioche con gelato. E ora ne fa il centro gravitazionale di un libro che è molte cose insieme: memoir di un soggiorno invernale in un luogo al limite dell’abitabile, biografia di un personaggio dimenticato, saggio sull’attrazione irresistibile che le isole esercitano sugli esseri umani, e diario meteorologico, geologico, ornitologico di una terra estrema.

Il personaggio dimenticato è Daniel Willard Fiske (1831-1904), bibliografo e collezionista statunitense ossessionato da Grímsey, che ne divenne benefattore tanto da meritarsi un monumento, bambini locali battezzati con il suo nome e perfino una foto nella vecchia chiesa, quella distrutta da un incendio nell’autunno precedente al soggiorno di Piccione, lasciando l’isola «tecnicamente senza Dio». L’intreccio tra la vicenda contemporanea dell’autore e quella ottocentesca di Fiske è il motore narrativo del libro, ma non il suo unico combustibile.

Il pavido che ama le mezze misure

Ciò che distingue Piccione dalla schiera dei narratori di isole, e li passa in rassegna con buona erudizione, da D.H. Lawrence a Jonathan Franzen, da Fredrik Sjöberg a Paolo Rumiz, è la dichiarata, quasi esilarante, mancanza di eroismo. «Non sono il tipo da avventure salgariane», scrive nell’incipit. «Sono per lo più un infingardo, sguazzo nel compromesso». Si porta un router in valigia, una rassicurazione contro l’isolamento totale. La solitudine lo attira e lo spaventa in egual misura: la cerca quasi a esorcizzarla, e per non soccombere all’assuefazione va ogni giorno all’emporio del villaggio, aperto un’ora sola.

Questa autoironia non è civetteria. È la chiave che apre la porta di Grímsey senza sfondarla. Piccione non è il Robinson Crusoe romantico né il flaneur nordico in cerca di sé stesso: è un osservatore paziente che si guadagna la fiducia degli isolani presentandosi in piscina e al bancone dell’emporio, scoprendo che «si possono organizzare cene in compagnia anche con il maltempo».

Il silenzio che non esiste

Uno dei passaggi più riusciti del libro riguarda il rapporto con il silenzio artico, che Piccione smonta con precisione quasi scientifica: «È un finto silenzio. Semplicemente, l’orecchio si deve educare a rumori differenti, e amplificati: il vento nei giunti della finestra è potente, roboante». È la stessa attenzione alla percezione sensoriale che caratterizza le descrizioni di meteorologia, geologia e ornitologia disseminate nel testo, poetiche senza essere liriche, precise senza essere didascaliche.

Il libro è arricchito da citazioni letterarie, Conrad, Bowles, Elsa Morante, Lawrence, che costruiscono una piccola antologia sul tema dell’isola come spazio mentale prima ancora che geografico. Ma Piccione non si perde nell’erudizione: la usa come bussola, non come decorazione.

Un benefattore attraente e respingente

La figura di Fiske è il contrappunto storico perfetto all’autore contemporaneo. «Mi affascina chi ha un’ossessione, un obiettivo senza senso apparente», scrive Piccione. Ma nella ricostruzione della sua storia emergono anche le ombre: un certo paternalismo, il senso di superiorità del filantropo ottocentesco che porta libri e scacchiere in dono agli isolani come se fossero bambini da educare. Piccione non assolve né condanna: «Non si può giudicare un personaggio dell’Ottocento secondo categorie allora inesistenti». E conclude con una frase che vale per Fiske come per Grímsey stessa: «Attraente e respingente al tempo stesso. Questo ne fa un personaggio vivo; i santi non sono interessanti».

Una voce matura, un progetto coerente

Dopo Il Libro dei vulcani d’Islanda (Iperborea, 2019), Tutta colpa di Venere (Neri Pozza, 2022) e Insegnare a nuotare a una foca (Utet, 2024), questo nuovo libro conferma che Piccione ha trovato una voce propria nel panorama della narrativa di viaggio italiana: colta ma leggera, curiosa senza essere compiaciuta, capace di tenere insieme il racconto personale e quello storico senza che l’uno schiacci l’altro. Il titolo stesso, con la sua promessa di un elenco di cose da fare in un posto dove la notte dura mesi, è un piccolo capolavoro di ironia geografica.

Per chi non conosce l’Islanda, è un libro che apre un mondo. Per chi la conosce, è un libro che va più a fondo. Per tutti, è un promemoria che i luoghi più lontani non si conquistano con l’eroismo ma con la pazienza e con la focaccia barese.

L’evento a Materia

Un viaggio tra solitudine e comunità, tra pescatori e paesaggi estremi, dove nasce il “mal d’Islanda”. Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico racconta l’esperienza di Leonardo Piccione sull’isola di Grímsey, tra incontri, storie e vita quotidiana al limite del mondo.

Leonardo Piccione sabato 9 maggio alle 17.30 sarà a Materia intervistato da Francesca Milano

Leonardo Piccione, «Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico», Neri Pozza, 2026, pp. 330

Il post di Leonardo sul suo libro