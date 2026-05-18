Disagio giovanile e ritiro sociale, a Cardano al Campo un dialogo aperto tra adulti e adolescenti
Giovedì 21 maggio al "Cubo" l'incontro pubblico con lo psicologo Matteo Lancini per inaugurare le attività di "Going"
Affrontare il senso di smarrimento delle nuove generazioni e ridefinire il ruolo educativo dei grandi in un’epoca segnata da fragilità sempre più diffuse. Con questo obiettivo il Comune di Cardano al Campo, in collaborazione con Logos Società Cooperativa Sociale, promuove l’incontro pubblico “Chiamami Adulto”, un dialogo aperto con il noto psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio 2026, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare “Sandro Pertini” (all’interno della struttura “Il Cubo” di via Giuseppe Verdi 13).
La serata segna l’avvio pubblico sul territorio di “Going – Percorsi educativi per giovani NEET”, un ampio progetto finanziato nell’ambito del bando regionale “ZeroNeet – Reti di opportunità per l’inserimento occupazionale e le competenze” di Regione Lombardia. Il programma nasce per prevenire e contrastare il fenomeno dei ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi, attivando nel basso Varesotto azioni integrate che vanno dal mentoring scolastico all’orientamento, fino all’accompagnamento educativo, alla formazione e all’inserimento lavorativo.
L’iniziativa poggia su una fitta rete di partenariato che vede Logos come capofila, affiancata dagli Ambiti Territoriali di Somma Lombardo e di Sesto Calende, dal CFP Ticino Malpensa, dal Consorzio CSeL e dalle cooperative sociali L’Aquilone e 4Exodus.
Durante il dibattito a Cardano al Campo verranno toccati nodi centrali della quotidianità delle famiglie: il disagio adolescenziale, il fenomeno del ritiro sociale, le barriere comunicative tra genitori e figli, ma anche il profondo bisogno di ascolto e autenticità nelle relazioni. A moderare il confronto sarà Matteo Locatelli, pedagogista e presidente di Logos, realtà da anni radicata nei servizi di prevenzione per i giovani della provincia.
L’incontro vuole essere un’occasione per stringere un’alleanza più forte tra le scuole, i servizi sociali, le famiglie e la comunità locale, partendo dal presupposto che il contrasto all’isolamento dei ragazzi richieda legami educativi solidi. L’ingresso alla serata è gratuito e libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
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