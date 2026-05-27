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Disegni e sculture di Vito Scamarcia in mostra allo Spazio ACLI di Varese

Dal 7 al 28 giugno lo Spazio ACLI di via Speri della Chiesa Jemoli ospita la personale curata da Patrizia Di Modugno dedicata alla ricerca artistica di Vito Scamarcia

Circolo Acli Varese

Dal 7 al 28 giugno lo Spazio ACLI di Varese ospiterà “Trame della Materia”, mostra personale dell’artista Vito Scamarcia curata da Patrizia Di Modugno. L’esposizione sarà inaugurata domenica 7 giugno alle 17 negli spazi di via Speri della Chiesa Jemoli 9 e sarà visitabile nei fine settimana, sabato e domenica dalle 15 alle 18, con ingresso gratuito.

La mostra raccoglie una selezione significativa della ricerca artistica di Scamarcia, incentrata sul rapporto tra materia, segno e memoria. Disegni e sculture raccontano un percorso espressivo che intreccia arte contemporanea, artigianato e ricerca materica.

Disegni e sculture tra memoria e materia

Nei disegni dell’artista prevale una dimensione intima e lirica: migliaia di linee a grafite si sovrappongono creando forme, volumi e superfici che trasformano la carta in uno spazio quasi scultoreo. Elementi vegetali, oggetti quotidiani e strutture architettoniche diventano così parte di una narrazione essenziale e silenziosa.

Accanto ai lavori su carta trovano spazio le sculture polimateriche realizzate con legno, metallo, garze e gesso. Opere che evocano simboli arcaici, totem e rifugi ancestrali, richiamando memorie collettive e dimensioni primitive.

Secondo il testo curatoriale, il lavoro di Scamarcia rappresenta «un lento, ostinato e necessario atto di resistenza» in un’epoca caratterizzata da una fruizione veloce e superficiale delle immagini.

Il percorso artistico di Vito Scamarcia

Artista di origini pugliesi, Vito Scamarcia ha frequentato il liceo artistico Frattini di Varese. Nel corso della sua attività ha lavorato tra pittura, scultura, restauro e arredamento, trasferendo nelle sue opere il sapere artigianale e una particolare attenzione alla gestualità e alla semplificazione delle forme.

La mostra sarà visitabile gratuitamente nei fine settimana. Sono inoltre previste visite su prenotazione contattando il numero 347 7833432.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026
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