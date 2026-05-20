Disoccupazione giovanile al 6,9% in Lombardia, ma cresce il lavoro precario

Un livello di istruzione sopra la media nazionale, frutto di un sistema formativo che funziona, ma che vede i suoi risultati ridimensionati da un mercato del lavoro che non risponde alle aspettative. L’analisi pubblicata mercoledì 20 maggio dalla Regione Lombardia descrive una situazione giovanile complessa, in bilico tra eccellenza e precarietà.

I dati sono stati diffusi in occasione della discussione in Commissione Cultura del Piano Giovani 2026: il documento che traccia le linee guida per le politiche giovanili del territorio. Il report fotografa la situazione demografica, scolastica e occupazionale dei residenti di età compresa tra i 15 e i 34 anni.

In Lombardia aumenta il numero dei giovani

I dati mostrano una popolazione giovanile in crescita: i cittadini lombardi in questa fascia anagrafica sono 1.998.637, cifra che rappresenta il 19,9% dell’intera popolazione regionale. Rispetto alle rilevazioni del 2023, si registra un incremento complessivo del 2,7%. Questa crescita non è tuttavia omogenea sul territorio: le province di Pavia (+4,1%) e di Milano (+3,3%) mostrano gli incrementi più consistenti, dinamica specchio della forte attrattività dei loro poli universitari. Al contrario, la provincia di Sondrio sperimenta la variazione più contenuta, fermandosi allo 0,9%.

Istruzione: in calo chi abbandona gli studi, salgono le lauree

Sul fronte dell’istruzione, gli indicatori lombardi si posizionano al di sotto delle medie nazionali ed europee per quanto riguarda la dispersione scolastica. La quota degli “early leavers”, ovvero coloro che abbandonano precocemente il sistema di istruzione e formazione, si attesta al 7,7%, a fronte del 9,8% della media italiana e del 9,4% di quella comunitaria. Risultati analoghi si riscontrano nella fascia tra i 18 e i 24 anni priva di diploma, pari al 7,8%: un valore che colloca la Lombardia tra le regioni italiane più virtuose, preceduta soltanto da Lazio ed Emilia-Romagna.

In contrazione anche il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment, or Training). I giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono inseriti in percorsi di studio, formazione o impiego lavorativo costituiscono il 10,1% del totale regionale. L’indice si dimostra inferiore sia al dato medio dell’Unione Europea (11,1%) sia a quello del contesto nazionale (15,2%).

Permangono, di contro, margini di crescita nell’istruzione terziaria. In Lombardia il 35,2% dei giovani tra i 25 e i 34 anni possiede una laurea, con una prevalenza della componente femminile. Sebbene la percentuale superi la media italiana del 30,6%, il territorio resta distante dall’obiettivo del 45% stabilito dall’Unione Europea per il 2030.

Lavoro: cresce l’occupazione, ma troppo precariato

La ripresa post-pandemica si riflette nel mercato del lavoro, dove il tasso di occupazione tra i 15 e i 34 anni ha raggiunto il 53,9%, sostenuto in particolar modo dall’impiego femminile. Con un tasso di disoccupazione giovanile al 6,9% — nettamente inferiore al valore nazionale che supera il 13% — la Lombardia si colloca al secondo posto in Italia dietro al Veneto.

L’analisi regionale evidenzia però elementi di criticità strutturale legati alla qualità dell’impiego. Una parte significativa dei contratti attivi si caratterizza per condizioni di precarietà, contratti a termine o formule di part-time involontario. Il report rileva infine un divario sociale legato alla percezione del proprio percorso: la soddisfazione professionale per la realizzazione personale e le prospettive di carriera risulta sensibilmente più elevata tra i giovani provenienti da contesti familiari economicamente agiati.