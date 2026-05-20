DL Fiscale, Italia Viva annuncia il voto contrario: «Il provvedimento non offre risposte di sistema»

Il gruppo parlamentare di Italia Viva alla Camera dei Deputati ha espresso la propria opposizione al decreto-legge fiscale, annunciando un voto contrario in Assemblea. La posizione del partito è stata argomentata da Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo a Montecitorio, che ha espresso un giudizio critico sull’impianto complessivo del testo normativo.

Secondo l’esponente di Italia Viva, il provvedimento ha disatteso le previsioni iniziali, rivelandosi inadeguato rispetto alle criticità strutturali del sistema economico e fiscale del Paese. «Ancora una volta la montagna ha partorito un topolino: a dispetto delle tante aspettative, il dl fiscale si è rattrappito a un provvedimento eterogeneo e confuso, incapace di affrontare i problemi che doveva risolvere», ha dichiarato Gadda.

Le contestazioni principali si concentrano sull’assenza di interventi strutturali in materia energetica e di snellimento amministrativo, oltre che sulle procedure di definizione agevolata dei carichi tributari. «Non offre alcuna risposta di sistema sul caro carburanti e nemmeno sulla semplificazione burocratica: la rottamazione delle cartelle rimane una giungla, sia per i contribuenti che per i commercialisti», ha aggiunto la deputata.

L’analisi dell’opposizione ha riguardato anche il versante degli incentivi alle imprese e dello sblocco dei piani di sviluppo industriale, ritenuti deficitari rispetto all’attuale quadro normativo sulle transizioni tecnologiche. «Resta irrisolta anche la questione degli investimenti delle aziende: il blocco degli investimenti provocato da Transizione 5.0 non viene nemmeno scalfito», ha evidenziato Gadda.

Infine, la critica si è estesa alle politiche per l’occupazione giovanile e il contrasto all’emigrazione qualificata, richiamando gli emendamenti presentati durante l’iter parlamentare e respinti dalla maggioranza di governo. «Al Senato abbiamo provato a utilizzare la leva fiscale come antidoto alla sempre più intollerabile emorragia di giovani italiani verso l’estero. Abbiamo proposto di ripristinare la detassazione introdotta dal governo Renzi per favorirne il rientro e di varare una sperimentazione sulla start tax. Avremmo reso più attrattivi i salari d’ingresso e consentito a tanti giovani di declinare i loro progetti di vita nel nostro Paese. Ma la maggioranza continua a rimanere silente. Il risultato, in un contesto internazionale sempre più competitivo, è un paese immobile che perde in competitività», ha concluso la vicepresidente dei deputati di Italia Viva.