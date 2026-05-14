Domenica 17 maggio il “Ceresio Express”, il treno storico da Milano Centrale a Porto Ceresio

Debutta domenica 17 maggio il “Ceresio Express”, il convoglio storico che collega Milano Centrale (ma anche da Rho, Busto, Gallarate e Varese) con le sponde italiane del Ceresio, il Lago di Lugano.

Se i convogli d’epoca diretti a Laveno e al Lago Maggiore hanno riscosso particolare successo negli anni passati (e verranno riproposti, sia sui binari Fs che su quelli delle Ferrovie Nord), il treno per Porto Ceresio è invece un po’ una novità, un’occasione per scoprire il borgo in riva al lago. E magari per proseguire anche in bici sulle sponde.

A trainare il convoglio sarà una locomotiva elettrica storica, i viaggiatori potranno prendere posto sulle carrozze “Centoporte” degli anni Trenta – così dette perché dotate di diverse porte singole su ogni lato – e sulle carrozze Corbellini degli anni Cinquanta, simbolo della ricostruzione dopo la guerra.

Un viaggio dal sapore d’altri tempi, pensato per chi vuole vivere una giornata lenta tra paesaggi lacustri, borghi e mobilità dolce (foto: Emanuele Bazzotti).

E ci sarà anche una carrozza bagagliaio attrezzata anche per il trasporto delle biciclette.

A Porto Ceresio la ferrovia racconta una storia

Il bagagliaio che si userà domenica è simile alle carrozze bagagliaio-postale che un tempo portavano la posta fino al confine con la Svizzera, con un treno dedicato per Porto Ceresio che era chiamato dai ferrovieri “celerone”.

Porto Ceresio, piccola località capolinea, ha infatti anche una storia ferroviaria particolare, con la sua posizione di confine e affacciata sulle acque: nei dintorni della stazione esiste ancora il pontile che consentiva di trasbordare le merci dai vagoni ferroviari alle barche lacustri e viceversa

Una volta arrivati a destinazione, i passeggeri avranno l’intera giornata a disposizione per visitare il centro storico di Porto Ceresio, passeggiare sul lungolago oppure proseguire il percorso in bicicletta. Sul treno sarà presente anche lo staff dell’Associazione Ferrovie Turistiche Italiane, che assisterà i viaggiatori durante il tragitto.

Gli orari

Il “Ceresio Express” partirà da Milano Centrale alle 8.30, con fermate intermedie a Rho (9.00), Busto Arsizio (9.24), Gallarate (9.35) e Varese (9.53), prima di arrivare a Porto Ceresio alle 10.12.

Il viaggio di ritorno è previsto nel tardo pomeriggio: partenza da Porto Ceresio alle 16.48, fermate a Varese (17.02), Gallarate (17.22), Busto Arsizio (17.30) e Rho (17.50), con arrivo a Milano Centrale alle 18.08.

Info e biglietti sul sito di Fondazione Fs, qui