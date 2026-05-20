Domenica a Caronno Pertusella torna la “Quatar Pass tra Lura e Carònn”

Sport, divertimento e solidarietà domenica 24 maggio con l’ottava edizione della “Quatar Pass tra Lura e Caronn”, manifestazione podistica ludico-motoria organizzata dal Gruppo Alpini di Caronno Pertusella Bariola in collaborazione con Avis e altre realtà locali.

L’evento propone percorsi di 5, 10 e 15 km, adatti sia agli amatori sia agli sportivi più esperti. La partenza è prevista alle 9.30 dalla Baita degli Alpini, in via Pola 162 a Caronno Pertusella. Per le scuole, le iscrizioni possono essere effettuate tramite il Comitato genitori al costo simbolico di 6 euro.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’acquisto di attrezzatura per la cucina del Gruppo Alpini e al Fondo di Solidarietà delle Scuole del Comprensivo Alcide De Gasperi di Caronno Pertusella, con l’obiettivo di sostenere progetti locali e promuovere la partecipazione della comunità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Paolo Balzarotti al numero 347 1362306 (ore serali).

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