Don Andrea sarà ordinato sacerdote il 13 giugno al Duomo di Milano, Casciago si prepara per festeggiarlo

Un giovane di 25 anni originario di Casciago si appresta a diventare sacerdote. Don Andrea Angelini riceverà l’ordinazione presbiterale sabato 13 giugno 2026 alle ore 9:00 nel Duomo di Milano, per imposizione delle mani e preghiera consacratoria dell’Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza mons. Mario Delpini. Il giorno successivo, domenica 14 giugno alle ore 10:30, celebrerà la sua Prima Santa Messa nella chiesa dei Santi Agostino, Monica e Giovanni Battista a Casciago, in Via Angela dell’Acqua 6.

Andrea Angelini è entrato in seminario subito dopo aver conseguito la maturità al liceo classico di Varese. La sua vocazione è maturata proprio negli anni delle superiori, intrecciando domande profonde sul senso della vita con incontri decisivi: un sacerdote capace di fargli da guida, l’educazione ricevuta in famiglia e l’amicizia con coetanei che vivevano con gioia la propria fede. «Mi sono domandato se Dio mi stesse chiedendo di seguirlo più da vicino e di donargli la vita come sacerdote», racconta don Andrea, ripercorrendo un cammino che lo ha portato lo scorso 4 ottobre a pronunciare il suo «sì» come diacono e ora, il 13 giugno, a fare il passo definitivo verso il sacerdozio.

Un percorso tutt’altro che privo di ostacoli. «Ci sono state fatiche che hanno richiesto molta determinazione per essere superate e più volte la tentazione di gettare la spugna ha rischiato di prendere il sopravvento», ammette con franchezza. Ma ogni volta la convinzione di aver trovato la propria strada ha prevalso. «La consapevolezza che questa sia la vita a cui Gesù mi ha chiamato ha sempre prevalso», sottolinea.

Don Andrea guarda al futuro con serenità e curiosità: «Mi affaccio al futuro senza sapere cosa mi aspetta, ma con la convinzione che il Signore ha già preparato per me qualcosa di buono e con una grandissima curiosità di scoprire cosa ha in serbo per me».