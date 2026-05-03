Don Giuseppe Cadonà lascia Luino: il saluto dopo sei anni tra i giovani
L'annuncio del vicario episcopale durante la messa domenicale. Il sacerdote, in città dal 2020, concluderà il suo incarico dopo il Grest di giugno. In arrivo un nuovo vicario parrocchiale
Un annuncio che ha colto di sorpresa la comunità, ma che rientra nel normale avvicendamento della vita ecclesiale. Durante la Santa Messa delle ore 11:00 di questa mattina, domenica 3 maggio, il vicario episcopale don Franco Gallivanone ha comunicato ufficialmente che don Giuseppe Cadonà lascerà la Comunità Pastorale “Madonna del Carmine”.
Il cammino a Luino
Don Giuseppe, classe 1987, era arrivato sulle sponde del Verbano nel settembre del 2020 da Casciago. Ordinato sacerdote nel 2015 dal Cardinale Angelo Scola, in questi anni è diventato un punto di riferimento soprattutto per il mondo giovanile e degli oratori, portando avanti il suo ministero con energia e spirito di condivisione.
Il Grest e il futuro
Non sarà però un addio immediato. Come precisato dal vicario episcopale, don Giuseppe resterà a Luino ancora per qualche settimana per portare a termine uno degli impegni più attesi e complessi dell’anno oratoriano: il Grest. Il sacerdote guiderà infatti le attività estive del prossimo mese di giugno, salutando ragazzi e famiglie al termine dell’esperienza educativa.
Un nuovo arrivo all’orizzonte
La Comunità Pastorale non resterà scoperta. Don Franco Gallivanone ha infatti rassicurato i fedeli spiegando che, nei prossimi mesi, l’Arcivescovo provvederà a inviare a Luino un nuovo vicario parrocchiale. Resta ora l’attesa per conoscere il nome del successore e la nuova destinazione dove don Giuseppe proseguirà il suo cammino sacerdotale.
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