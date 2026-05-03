Don Giuseppe Cadonà lascia Luino: il saluto dopo sei anni tra i giovani

Un annuncio che ha colto di sorpresa la comunità, ma che rientra nel normale avvicendamento della vita ecclesiale. Durante la Santa Messa delle ore 11:00 di questa mattina, domenica 3 maggio, il vicario episcopale don Franco Gallivanone ha comunicato ufficialmente che don Giuseppe Cadonà lascerà la Comunità Pastorale “Madonna del Carmine”.

Il cammino a Luino

Don Giuseppe, classe 1987, era arrivato sulle sponde del Verbano nel settembre del 2020 da Casciago. Ordinato sacerdote nel 2015 dal Cardinale Angelo Scola, in questi anni è diventato un punto di riferimento soprattutto per il mondo giovanile e degli oratori, portando avanti il suo ministero con energia e spirito di condivisione.

Il Grest e il futuro

Non sarà però un addio immediato. Come precisato dal vicario episcopale, don Giuseppe resterà a Luino ancora per qualche settimana per portare a termine uno degli impegni più attesi e complessi dell’anno oratoriano: il Grest. Il sacerdote guiderà infatti le attività estive del prossimo mese di giugno, salutando ragazzi e famiglie al termine dell’esperienza educativa.

Un nuovo arrivo all’orizzonte

La Comunità Pastorale non resterà scoperta. Don Franco Gallivanone ha infatti rassicurato i fedeli spiegando che, nei prossimi mesi, l’Arcivescovo provvederà a inviare a Luino un nuovo vicario parrocchiale. Resta ora l’attesa per conoscere il nome del successore e la nuova destinazione dove don Giuseppe proseguirà il suo cammino sacerdotale.