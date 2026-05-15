Don Giuseppe Noli nel ricordo di Abbiate, segui l’incontro in diretta

La sera di venerdì 15 maggio il Cinema Nuovo di Abbiate Guazzone ospita una serata per ricordare don Giuseppe Noli, missionario attivo per anni in alcune delle aree più povere del mondo dal Perù e Haiti fino al Niger, ma molto legato alla frazione di Tradate.

Durante l’incontro moderato dal giornalista di VareseNews Manuel Sgarella, musica e arte si alterneranno per ripercorrere il cammino spirituale e umano di Noli, ancora vivo nel cuore di molti abbiatesi come padre, guida, amico e punto di riferimento.