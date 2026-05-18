Don Michele Ravizza dal prossimo 1 settembre sarà parroco di Lonate Pozzolo, Sant’Antonino, Ferno e Tornavento
Prenderà il posto di don Giambattista Inzoli, oggi responsabile della Comunità Pastorale San Paolo VI che riunisce le parrocchie dell'area Sud di Malpensa
Don Michele Ravizza dal prossimo 1 settembre diventerà responsabile della Comunità Pastorale San Paolo VI che comprende le parrocchie di Lonate Pozzolo, Sant’Antonino, Ferno e Tornavento.
Quarantaseienne, Don Michele Ravizza è stato ordinato Sacerdote nel giugno 2005 dall’allora Arcivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi.
Nel 2005 fino al 2011 è stato vicario parrocchiale a Somma Lombardo per poi essere trasferito a Carbonate, Locate Varesino e Mozzate.
Nel 2020 è diventato parroco e responsabile della Comunità Pastorale di Mesenzana, Brissago, Valtravaglia e Roggiano.
Per due anni don Ravizza ha ricoperto anche l’incarico di Decano del Luinese fino allo scorso novembre quando lo stesso incarico è stato assunto da don Cesare Zuccato.
Ad annunciare il cambiamento è stato il vicario episcopale don Franco Gallivanone.
Don Ravizza resterà a Mesenzana appunto fino a settembre. Poi prenderà il posto oggi di don Giambattista Inzoli.
Nel frattempo la Comunità Pastorale si prepara a vivere un momento intenso con la Prima Messa del prossimo 14 giugno di don Samuele Brancè, che è stato seminarista nella Comunità Pastorale Maria Madre presso la Croce a Somma Lombardo.
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