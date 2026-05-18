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Gallarate/Malpensa

Don Michele Ravizza dal prossimo 1 settembre sarà parroco di Lonate Pozzolo, Sant’Antonino, Ferno e Tornavento

Prenderà il posto di don Giambattista Inzoli, oggi responsabile della Comunità Pastorale San Paolo VI che riunisce le parrocchie dell'area Sud di Malpensa

Generico 2018

Don Michele Ravizza dal prossimo 1 settembre diventerà responsabile della Comunità Pastorale San Paolo VI che comprende le parrocchie di Lonate Pozzolo, Sant’Antonino, Ferno e Tornavento.

Quarantaseienne, Don Michele Ravizza è stato ordinato Sacerdote nel giugno 2005 dall’allora Arcivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi.

Nel 2005 fino al 2011 è stato vicario parrocchiale a Somma Lombardo per poi essere trasferito a Carbonate, Locate Varesino e Mozzate.
Nel 2020 è diventato parroco e responsabile della Comunità Pastorale di Mesenzana, Brissago, Valtravaglia e Roggiano.

Per due anni don Ravizza ha ricoperto anche l’incarico di Decano del Luinese fino allo scorso novembre quando lo stesso incarico è stato assunto da don Cesare Zuccato.

Ad annunciare il cambiamento è stato il vicario episcopale don Franco Gallivanone.

Don Ravizza resterà a Mesenzana appunto fino a settembre. Poi prenderà il posto oggi di don Giambattista Inzoli.

Nel frattempo la Comunità Pastorale si prepara a vivere un momento intenso con la Prima Messa del prossimo 14 giugno di don Samuele Brancè, che  è stato seminarista nella Comunità Pastorale Maria Madre presso la Croce a Somma Lombardo.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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