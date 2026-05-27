Donacibo 2026, dagli studenti di Busto Arsizio 5mila chili di cibo per le famiglie in difficoltà

Sono circa 5mila i chili di alimenti raccolti nelle scuole di Busto Arsizio grazie all’edizione 2026 del Donacibo, l’iniziativa che ogni anno coinvolge studenti, insegnanti e famiglie nella raccolta di prodotti alimentari a lunga conservazione destinati alle persone in difficoltà.

La raccolta, promossa insieme all’associazione “La Luna Banco di Solidarietà” di Busto Arsizio, ha portato alla consegna di circa 500 scatoloni di cibo che saranno distribuiti alle famiglie seguite dall’associazione sul territorio di Busto Arsizio, Castellanza, Olgiate Olona e nei comuni limitrofi.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche gli assessori Paola Reguzzoni e Chiara Colombo. Quasi tutti gli istituti cittadini hanno aderito all’iniziativa, che dal 2011 coinvolge scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido ai licei.

L’associazione La Luna Banco di Solidarietà, attiva dal 2010, collabora con scuole, servizi sociali e parrocchie per sostenere le famiglie in situazione di fragilità economica attraverso la distribuzione di generi alimentari essenziali.

Come spiegano gli organizzatori, «nel corso degli anni abbiamo potuto constatare quanto il coinvolgimento dei referenti delle scuole aderenti sia fondamentale per il valore e la riuscita di questo gesto. Proprio per questo abbiamo organizzato un incontro online con loro, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame: innanzitutto per ringraziare tutti i partecipanti, ma anche per raccontare l’origine del Donacibo e le motivazioni che, anno dopo anno, ci spingono a riproporlo».

Dal percorso sono nate anche nuove iniziative: alcuni alunni della scuola secondaria Don Carlo Costamagna hanno partecipato direttamente alle attività nella sede dell’associazione per svuotare i pacchi raccolti, alcuni genitori della scuola materna Speranza hanno visitato il magazzino del Banco di Solidarietà e uno spettacolo teatrale organizzato dagli studenti del liceo Arturo Tosi ha permesso di raccogliere offerte a favore dell’associazione.

«Questo crescente coinvolgimento, unito alla testimonianza concreta dell’impegno e della generosità di tutti i partecipanti, ha contribuito a confermare i numeri dello scorso anno – spiegano ancora gli organizzatori -. Siamo quindi felici di comunicare che anche quest’anno abbiamo raggiunto un risultato importante: circa 500 scatoloni di cibo, equivalenti a circa 5mila chili di alimenti a lunga conservazione».

Di seguito la classifica delle scuole premiate, stilata in base al rapporto tra i chilogrammi raccolti e il numero degli alunni.

Asili nido

1. Boschessa – 1,784 kg per alunno

2. Maria di Nazareth – 1,000 kg

3. Papero Perduto – 0,611 kg

Scuole dell’infanzia

1. Infanzia Soglian – 2,708 kg per alunno

2. SS. Giuseppe e Paolo – 2,010 kg

3. Speranza – 1,148 kg

Scuole primarie

1. Chicca Gallazzi – 1,404 kg per alunno

2. Sant’Anna – 1,269 kg°

3. Rossi – 1,051 kg

Scuole secondarie

1. Don Carlo Costamagna – 1,528 kg per alunno

2. Ezio Crespi – 0,978 kg°

3. Maria Immacolata – 0,786 kg

Licei

1. Blaise Pascal – 0,846 kg per alunno

2. Daniele Crespi – 0,254 kg

3. Arturo Tosi – 0,187 kg.