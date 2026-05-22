Donazione di sangue e ricambio generazionale: l’Avis di Solbiate Arno guarda al futuro



Sessant’anni di attività sul territorio per promuovere la cultura della donazione e della solidarietà. È il traguardo celebrato dall’Avis di Solbiate Arno nella nuova puntata di “Soci all Time”, il podcast di Radio Materia dedicato al mondo dell’associazionismo.

Un’Avis che sa guardare ai giovani

Ospiti della trasmissione sono il presidente Fabio Carabelli e la figlia Irene per rappresentare l’anima giovanile, che raccontano la storia della sezione locale, nata sessant’anni fa e oggi parte di una realtà molto più ampia come Avis nazionale, che si avvicina invece ai cento anni di storia. Un percorso costruito attorno a un principio semplice ma fondamentale: trasformare il bisogno di sangue e una tragedia vissuta da molte famiglie in un gesto concreto di solidarietà collettiva.

Durante l’intervista emerge il forte legame tra l’associazione e il territorio di Solbiate Arno, dove l’Avis continua a rappresentare un punto di riferimento per la promozione del dono e del volontariato, riuscendo a coinvolgere molti giovani grazie ad un assunto che è un mantra «da noi non esiste il “si è sempre fatto così”».

Sessant’anni di Avis a Solbiate Arno

La ricorrenza dei sessant’anni diventa anche l’occasione per riflettere sull’evoluzione dell’associazione e sui cambiamenti vissuti nel tempo. Fabio e Irene spiegano come il volontariato abbia saputo adattarsi alle nuove generazioni, mantenendo però intatti i valori fondanti dell’Avis.

Secondo i volontari, il coinvolgimento dei giovani è oggi una delle sfide più importanti. Le nuove leve sono considerate fondamentali per garantire continuità all’associazione e portare entusiasmo, idee e nuove modalità di comunicazione.

«Il sangue non si può produrre artificialmente», ricordano durante il podcast, sottolineando come la donazione resti una risorsa indispensabile per ospedali e strutture sanitarie.

La Coppa d’Avis tra sport e solidarietà

Tra le iniziative storiche promosse dalla sezione di Solbiate Arno spicca la Coppa d’Avis, torneo di tennis nato per raccogliere fondi a sostegno di progetti locali e sensibilizzare il territorio sul tema della donazione del sangue.

L’evento rappresenta un momento di incontro che unisce sport, comunità e volontariato, coinvolgendo cittadini, famiglie e giovani in attività capaci di diffondere il valore della solidarietà.

Il volontariato come impegno per la comunità

Nel corso della puntata viene evidenziato anche il valore umano dell’esperienza associativa. Per i volontari, donare tempo e impegno significa costruire relazioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La trasmissione si chiude con un invito rivolto a chi non ha mai donato sangue: avvicinarsi all’associazione per conoscere meglio il percorso della donazione e contribuire concretamente alla tutela della salute pubblica.