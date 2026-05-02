Donna bloccata in un canale in via Monte Generoso a Varese salvata da vigili del fuoco e soccorritori
La donna in stato confusionale è stata tranquillizzata e trasportata in barella fuori da una zona di bosco impervia
Alle 16:15 di sabato 2 maggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Varese nei pressi di via Monte Generoso per soccorrere una donna che – in stato confusionale – si trovava in un canale in una zona impervia di bosco.
In posto con un’autopompa e personale del Nucleo Saf (soccorso Speleo alpino fluviale), gli operatori sono riusciti a raggiungere la donna, tranquillizzarla e adagiarla su una barella.
Subito dopo, utilizzando anche tecniche di manovra su corda, gli operatori sono riusciti a portarla fuori dalla zona impervia affidandola alle cure del personale sanitario.
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