Donna ferita dopo una caduta in bici, elisoccorso a Somma Lombardo
L’incidente poco dopo le 11 di oggi, mercoledì, nel tratto più esterno della via Briante
Elisoccorso e ambulanza impegnati a Somma Lombardo, per una brutta caduta da bici. È successo verso le 12.15 di oggi, mercoledì 13 maggio, in via Briante, nel tratto più esterno.
Sul posto il sistema Areu 118 ha fatto intervenire in “codice rosso” l’elisoccorso, affiancato anche da un’ambulanza (foto d’archivio).
La persona ferita, una donna di 40 anni, è stata poi trasferita in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi significativi ma non in immediato pericolo di vita.
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