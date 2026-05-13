Varese News

Gallarate/Malpensa

Donna ferita dopo una caduta in bici, elisoccorso a Somma Lombardo

L’incidente poco dopo le 11 di oggi, mercoledì, nel tratto più esterno della via Briante

elisoccorso incidente cairate

Elisoccorso e ambulanza impegnati a Somma Lombardo, per una brutta caduta da bici. È successo verso le 12.15 di oggi, mercoledì 13 maggio, in via Briante, nel tratto più esterno.

Sul posto il sistema Areu 118 ha fatto intervenire in “codice rosso” l’elisoccorso, affiancato anche da un’ambulanza (foto d’archivio).

La persona ferita, una donna di 40 anni, è stata poi trasferita in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi significativi ma non in immediato pericolo di vita.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.