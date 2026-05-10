Dopo 42 anni si ritrovano gli ex studenti della media di Cassano Magnago

Quarantadue anni dopo l’esame di terza media si sono ritrovati attorno a una tavolata per una pizza, come se il tempo non fosse mai passato. È successo sabato 9 maggio a un gruppo di 17 ex compagni della scuola media di Cassano Magnago, classe 1984, protagonisti di una serata carica di emozioni, ricordi e racconti di vita.

Per molti di loro era la prima occasione per rivedersi dopo l’ultimo giorno di scuola. «Dopo l’esame ognuno ha preso la propria strada e non ci siamo più incontrati» racconta Loredana, una delle promotrici della rimpatriata.

Il gruppo ritrovato grazie ai social

L’idea è nata grazie ai contatti mai persi tra Loredana e Samantha. Insieme a Fabio M. hanno iniziato a cercare gli ex compagni tramite Facebook, fino a creare un gruppo WhatsApp che in poco tempo ha rimesso insieme quasi tutta la classe.

Alla serata hanno partecipato anche due ex studenti arrivati appositamente dalla Liguria pur di non mancare all’appuntamento.

«All’inizio è stato difficile riconoscerci»

L’emozione non è mancata fin dai primi minuti. «All’inizio è stato difficile anche riconoscerci, perché in quarant’anni siamo cambiati tutti – raccontano – ma l’affetto e la voglia di stare insieme erano rimasti quelli di quando eravamo ragazzi».

Tra aneddoti, ricordi di scuola e racconti delle rispettive vite, la serata è trascorsa in allegria. E dopo la pizza nessuno aveva voglia di salutarsi: il gruppo ha proseguito la serata in un pub, restando insieme fino all’una e mezza di notte.

I ricordi dei professori e la promessa di rivedersi

Durante la rimpatriata sono tornati nei discorsi anche i nomi dei professori più ricordati della scuola media: la professoressa Deledda, la professoressa Macchi, la professoressa Rigoli, il professor Liotta e il professor Moretti.

La classe nel 1984 era composta da 24 studenti. Ora, dopo oltre quattro decenni, è arrivata anche la promessa di non aspettare altri 42 anni prima del prossimo incontro.