Dopo l’incidente mortale a Induno Olona, il Comune indaga sulla sicurezza della galleria del San Bernardino
Pulito il manto stradale e gli elementi riflettenti, sostituite le lampadine danneggiate e rifatta la segnaletica orizzontale
A seguito del tragico incidente stradale avvenuto nella galleria del San Bernardino, costato la vita a un motociclista, l’amministrazione comunale di Induno Olona si è attivata – sotto la supervisione del sindaco Giorgio Castelli – fin dalle ore successive al drammatico evento per verificare lo stato della struttura e riscontrare eventuali criticità.
Il consigliere comunale delegato alla sicurezza, Roberto Mozzanica, che già in passato aveva segnalato ad Anas le problematiche relative all’illuminazione del tunnel, ha effettuato un sopralluogo tempestivo, rilevando anomalie concrete e misurabili.
A fronte di tali evidenze, l’amministrazione ha aperto d’urgenza un ticket di segnalazione ad Anas per motivi di pubblica sicurezza. L’ente gestore della SS344 ha risposto, e il giorno successivo i tecnici erano già sul posto. Nell’arco di sei giorni, tutti gli interventi di ripristino sono stati portati a termine.
I lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti da Anas e dalle aziende collegate, hanno riguardato diverse aree critiche. Si è cominciato con il lavaggio ad alta pressione del manto stradale, dei catarifrangenti e delle paratie verticali riflettenti per migliorare la visibilità interna. Si è poi intervenuti sull’impianto di illuminazione, con la riparazione del sistema elettrico e la sostituzione delle lampadine non funzionanti o inefficienti. Infine, gli interventi per migliorare la sicurezza visiva, attraverso il rifacimento completo della segnaletica orizzontale.
Il consigliere Mozzanica, in stretta sinergia con il comandante della Polizia locale Gabriele Ferro, sta già valutando ulteriori soluzioni strutturali. Tra queste, l’introduzione di dispositivi specifici per aumentare la percezione visiva della linea di mezzeria e lo studio di accorgimenti mirati alla riduzione della velocità in quel tratto.
«L’Amministrazione comunale di Induno Olona – commentano dal Comune – esprime il suo più sentito ringraziamento ad Anas per la prontezza, la professionalità e la piena disponibilità dimostrate nel gestire l’emergenza con così largo anticipo sui tempi standard».
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