Varese News

Tempo libero

Doppio appuntamento con il Festival Chitarristico Bustese: si parte con Tampalini e Palazzo

Venerdì 8 ai Molini Marzoli e sabato 9 maggio alla Sala Pro Busto due appuntamenti inseriti nella 41a edizione della rassegna organizzata dai Mandolinisti Bustesi

giulio tampalini chitarrista

Il Festival Chitarristico Internazionale Bustese torna con la sua 41ª edizione e inaugura il calendario di appuntamenti con due serate consecutive all’insegna della grande musica. La rassegna, organizzata dai Mandolinisti Bustesi con il contributo dell’amministrazione comunale, si conferma un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

Il primo concerto è in programma venerdì 8 maggio alle 21 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli, con protagonista il chitarrista Giulio Tampalini (foto in alto), tra i più apprezzati interpreti a livello internazionale. Forte di una carriera ricca di riconoscimenti e di una vasta discografia, Tampalini porterà sul palco la sua esperienza maturata tra Europa, Asia e America, in un’esibizione che promette grande intensità musicale.

Il giorno successivo, sabato 9 maggio alle 21, il festival si sposta alla Sala Pro Busto per una proposta altrettanto significativa: il chitarrista e compositore Pierpaolo Palazzo si esibirà insieme all’orchestra a plettro dei Mandolinisti Bustesi. Un incontro tra solista e formazione orchestrale che offrirà un programma variegato, tra repertorio classico e composizioni originali.

Palazzo, musicista eclettico con esperienze in ambito classico, etnomusicologico e crossover, ha calcato importanti palcoscenici italiani ed europei, distinguendosi per la capacità di spaziare tra generi diversi. A dirigere l’orchestra saranno i giovani maestri Anh Tuan Auriemma e Giacomo Giabelli.

Entrambi gli appuntamenti sono a offerta libera, con prenotazione consigliata fino a esaurimento posti tramite il sito dei Mandolinisti Bustesi. Un doppio evento che apre nel segno della qualità una nuova edizione del festival cittadino.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.