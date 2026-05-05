Doppio appuntamento con il Festival Chitarristico Bustese: si parte con Tampalini e Palazzo
Venerdì 8 ai Molini Marzoli e sabato 9 maggio alla Sala Pro Busto due appuntamenti inseriti nella 41a edizione della rassegna organizzata dai Mandolinisti Bustesi
Il Festival Chitarristico Internazionale Bustese torna con la sua 41ª edizione e inaugura il calendario di appuntamenti con due serate consecutive all’insegna della grande musica. La rassegna, organizzata dai Mandolinisti Bustesi con il contributo dell’amministrazione comunale, si conferma un punto di riferimento per gli appassionati del genere.
Il primo concerto è in programma venerdì 8 maggio alle 21 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli, con protagonista il chitarrista Giulio Tampalini (foto in alto), tra i più apprezzati interpreti a livello internazionale. Forte di una carriera ricca di riconoscimenti e di una vasta discografia, Tampalini porterà sul palco la sua esperienza maturata tra Europa, Asia e America, in un’esibizione che promette grande intensità musicale.
Il giorno successivo, sabato 9 maggio alle 21, il festival si sposta alla Sala Pro Busto per una proposta altrettanto significativa: il chitarrista e compositore Pierpaolo Palazzo si esibirà insieme all’orchestra a plettro dei Mandolinisti Bustesi. Un incontro tra solista e formazione orchestrale che offrirà un programma variegato, tra repertorio classico e composizioni originali.
Palazzo, musicista eclettico con esperienze in ambito classico, etnomusicologico e crossover, ha calcato importanti palcoscenici italiani ed europei, distinguendosi per la capacità di spaziare tra generi diversi. A dirigere l’orchestra saranno i giovani maestri Anh Tuan Auriemma e Giacomo Giabelli.
Entrambi gli appuntamenti sono a offerta libera, con prenotazione consigliata fino a esaurimento posti tramite il sito dei Mandolinisti Bustesi. Un doppio evento che apre nel segno della qualità una nuova edizione del festival cittadino.
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