Doppio successo per il ManettaTeam nella tappa del Ciglione del campionato regionale giovanile

È di due vittorie e alcuni piazzamenti il bottino del ManettaTeam – il vivaio varesotto del motocross gestito da Martino Bianchi – nella terza prova del Campionato Regionale Lombardo riservato alle categorie giovani che gareggiano con moto di cilindrata 65, 85 e 125.

Sul tracciato del Ciglione della Malpensa i giovani della squadra, affiliata al Motoclub Gorlese, ha centrato il successo con Federico Volpe e Ludovico Riganti. Volpe ha fatto doppietta, conquistando entrambe le manche e consolidando così il primato in classifica nella categoria Junior 85.

Festa anche per Ludovico Riganti che ha vinto la classifica dei debuttanti nella classe 65 portandosi al quarto posto in classifica generale pur con una gara in meno. Per lui anche l’8a posizione assoluta su 40 concorrenti alla prova.

Tre i piloti del ManettaTeam impegnati in classe 125: il migliore è stato Davide Crippa salito fino al quarto posto in prova ma 12° nella classifica finale a causa di due brutte partenze che gli hanno fatto perdere terreno. Entra in top 20 Federico Corti che dimostra – come Crippa – la propria crescita nel corso della stagione mentre un infortunio ha tolto dalla contesa Pietro Montoli durante la prima manche, mentre il giovane pilota stava rimontando diverse posizioni.

La squadra resterà ora “in zona” perché sarà sempre il Ciglione a ospitare i prossimi impegni: sabato 16 e domenica 17 maggio sul tracciato della Malpensa si disputerà infatti la prima prova selettiva del Campionato Italiano Junior. Un appuntamento “cerchiato in rosso” sul calendario appeso nei box del ManettaTeam.