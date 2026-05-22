Droga sotto un albero a Varese in piazza Repubblica: denunciato 32enne e arrestato un 50enne ricercato

La Polizia di Stato di Varese ha denunciato un uomo di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e arrestato un cinquantenne destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione.

L’operazione è scattata nella serata di ieri grazie al sistema di videosorveglianza cittadino, che ha permesso agli operatori della Centrale Operativa della Questura di notare un soggetto intento a recuperare con atteggiamento sospetto un involucro nascosto sotto un albero nei pressi del Monumento ai Caduti in piazza Repubblica.

Gli agenti hanno quindi seguito in tempo reale gli spostamenti dell’uomo, coordinando l’intervento delle volanti che lo hanno intercettato e bloccato poco dopo in piazza XX Settembre.

Addosso al fermato, un cittadino straniero di 32 anni, i poliziotti hanno rinvenuto circa cinque grammi di cocaina occultati negli indumenti intimi.

Per questo motivo l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione presso la sua abitazione a Casciago ha dato esito negativo per ulteriori sostanze, ma ha permesso di rintracciare un secondo uomo, connazionale del primo, risultato irregolare ai controlli in banca dati.

Il cinquantenne è infatti risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare una pena di un anno e un mese di reclusione. Al termine degli atti di rito è stato quindi accompagnato presso la Casa Circondariale di Varese.