Droni, home food e sostenibilità: ottanta partecipanti al Focus Day della Camera di Commercio

Dalle idee ai primi passi concreti per aprire un’attività. Si è conclusa a MalpensaFiere l’edizione primaverile del Focus Day Nuove Imprese 2026, l’iniziativa promossa dal Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio di Varese dedicata agli aspiranti imprenditori del territorio.

Durante la giornata, decine di partecipanti hanno potuto confrontarsi con esperti su temi fondamentali per avviare un’impresa, dal business plan alla fiscalità, passando per forme giuridiche e accesso al mercato. Protagoniste anche tre realtà varesine già avviate: una startup specializzata in consegne con droni in aree montane, un atelier di design tessile sostenibile e un’attività di consulenza per l’imprenditoria femminile.

Molto interesse è emerso soprattutto per i settori dell’home food, dell’agricoltura e dell’innovazione tecnologica. «Ascoltare chi ce l’ha già fatta aiuta a capire che le difficoltà iniziali sono comuni a tutti», ha raccontato uno dei partecipanti.

Soddisfatto il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello: «Il territorio ha bisogno di momenti concreti come questo, dove teoria ed esperienza diretta si incontrano».

L’evento si è chiuso con circa ottanta presenze. I partecipanti potranno ora proseguire il percorso formativo con gli incontri organizzati dal Punto Nuova Impresa nelle sedi camerali, a partire dal 20 maggio con un seminario dedicato al business plan.