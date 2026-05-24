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Due ciclisti contro una transenna sulla ciclabile di viale Belforte, ricoverati all’ospedale di Circolo

Due uomini di 62 e 70 anni sono finiti in ospedale dopo essere caduti nello stesso tratto della pista ciclabile già al centro di diverse segnalazioni

ambulanza

Due incidenti a distanza di poco più di un’ora, entrambi nello stesso punto di viale Belforte a Varese. È quanto accaduto nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio, lungo la pista ciclabile finita più volte al centro di polemiche.

Il primo intervento è scattato alle 8.22 per la caduta di un ciclista di 62 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese in codice giallo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo.

Poco più di un’ora dopo, alle 9.38, un secondo incidente praticamente nello stesso tratto di strada. A cadere è stato un uomo di 70 anni. Anche in questo caso sono intervenuti i soccorsi in codice giallo con ambulanza e mezzo di soccorso avanzato. Il ciclista è stato poi accompagnato all’ospedale di Circolo di Varese.

Secondo le prime informazioni, entrambi i ciclisti potrebbero aver urtato una delle transenne installate lungo la ciclabile di viale Belforte, infrastruttura che negli ultimi mesi ha suscitato numerose discussioni tra residenti, commercianti e amministratori pubblici.

La ciclabile di viale Belforte è infatti già stata oggetto di segnalazioni e critiche per questioni legate alla viabilità e alla riduzione di parcheggi nella zona.

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Pubblicato il 24 Maggio 2026
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