Due ciclisti feriti a Varese, interrogazione della Lega sulla pista di viale Belforte

Dopo i due incidenti avvenuti nella mattinata di oggi lungo la pista ciclabile di viale Belforte, interviene il consigliere comunale della Lega Stefano Angei, che annuncia il deposito di un’interrogazione urgente rivolta al sindaco e agli assessori competenti per chiedere chiarimenti sulle condizioni dell’infrastruttura e sulla sicurezza del tratto interessato.

I due episodi si sono verificati a distanza di poco più di un’ora e hanno coinvolto due ciclisti, di 62 e 70 anni, entrambi soccorsi in codice giallo e trasportati all’ospedale di Circolo di Varese.

«Quanto accaduto oggi è gravissimo e conferma, purtroppo, tutte le criticità che ho sempre denunciato sin dalla progettazione di questa pista ciclabile – dichiara Stefano Angei, consigliere comunale della Lega -. Il tratto presenta radici affioranti, avvallamenti, irregolarità del manto e, secondo alcune testimonianze, persino una transenna da cantiere non adeguatamente segnalata. Una situazione che mette a rischio l’incolumità dei cittadini».

Nel documento depositato in Comune, Angei chiede verifiche e informazioni dettagliate sulla dinamica degli incidenti e sullo stato della ciclabile di viale Belforte. Il consigliere domanda chiarimenti sui rilievi effettuati dalla Polizia Locale, sulle condizioni della pavimentazione e sugli ultimi sopralluoghi eseguiti lungo il tracciato. Tra i temi posti all’attenzione dell’amministrazione ci sono anche eventuali responsabilità legate alla presenza di cantieri o transenne, gli interventi urgenti che il Comune intende adottare e una verifica complessiva della sicurezza dell’intera infrastruttura.

Angei punta poi il dito contro l’amministrazione comunale sul tema della sicurezza stradale, tema più volte associato alla realizzazione della ciclabile e ricorda che Lega e residenti avevano contestato il progetto sin dall’inizio, promuovendo anche una raccolta firme per segnalare criticità legate a sicurezza, visibilità e interferenze con accessi privati e passi carrai.