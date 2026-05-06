“Due Destini”: a Varese il racconto della nascita tra le corsie degli ospedali e l’Africa

Le emozioni della nascita si intrecciano tra Varese e l’Africa in un evento speciale dedicato alla Giornata Internazionale dell’Ostetrica/o. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 18:00, il Salone Estense di Varese ospiterà l’incontro “Le emozioni della nascita, due racconti dello stesso mondo: Due Destini”, un’iniziativa che unisce teatro e testimonianze dirette per riflettere su una professione che tocca le corde più profonde della vita.

L’evento è organizzato dall’Ordine delle Ostetriche della provincia di Varese e da Medici con l’Africa CUAMM Varese, con il patrocinio del Comune di Varese. Il programma si aprirà con lo spettacolo teatrale “Due Destini”, con la regia di Andrea Baroni e le interpretazioni di Sara Dentato ed Emanuele Rampi, che servirà da introduzione a un momento di confronto tra diverse esperienze professionali.

Il confronto tra esperienze locali e cooperazione

Al centro della serata ci sarà una tavola rotonda che metterà a confronto le storie di chi lavora quotidianamente negli ospedali o come libera professionista sul nostro territorio e chi, invece, opera in contesti di emergenza o sviluppo. Sarà un’occasione per esplorare come la nascita, pur essendo un evento universale, venga vissuta in modi differenti a seconda delle latitudini.

Per il CUAMM parteciperanno due ostetriche impegnate nella cooperazione internazionale a supporto di progetti materno-infantili. Chiara Maretti porterà l’esperienza maturata in contesti complessi come il Sud Sudan e la Sierra Leone, dove ha ricoperto anche ruoli organizzativi e gestionali. Accanto a lei Anna Bossi, che dopo un periodo in Africa lavora oggi in ospedale e continua la sua attività come volontaria.

Le protagoniste della serata

Il dibattito, moderato dalla giornalista Anna Pozzi, vedrà la partecipazione di altre figure chiave della professione ostetrica. Interverranno Marta Campiotti, libera professionista attiva a Varese, e Lucrezia Romiti, ostetrica presso l’Ospedale Valduce di Como. Le loro testimonianze permetteranno di approfondire le sfide del mestiere oggi, tra evoluzione tecnologica e necessità di mantenere un approccio profondamente umano.

L’appuntamento di via Sacco rappresenta un momento di festa per la categoria, ma anche un’importante occasione di sensibilizzazione per la cittadinanza sull’importanza dell’assistenza alla nascita in ogni parte del mondo. L’ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire il valore sociale e umano di questo “mondo” condiviso.