Due giorni di eventi per tutti: a Carnago torna la Festa delle Associazioni con eventi e spettacoli

Sabato 23 e domenica 24 maggio appuntamento con concerti, attività sportive, danza e iniziative delle associazioni locali

Carnago si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dell’incontro, del volontariato e del divertimento con la quarta edizione della “Festa delle Associazioni”, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 in piazza Falcone e Borsellino. Un appuntamento che negli anni è diventato un momento atteso dalla comunità, capace di riunire realtà associative, famiglie e cittadini di tutte le età.

Organizzata dalla Pro Loco Carnago insieme alle associazioni carnaghesi, la manifestazione proporrà due giornate ricche di attività, spettacoli, musica e momenti dedicati allo sport e alla socialità. La festa nasce infatti con l’obiettivo di creare una sinergia tra le realtà del territorio, valorizzando il lavoro di volontari e comitati che durante tutto l’anno operano in ambito sociale, culturale e sportivo. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Carnago e del Consiglio di Regione Lombardia.

Il programma prenderà il via sabato pomeriggio con il torneo di floorball Under 14 valido per il Trofeo Lombardia e il torneo di burraco organizzato da Auser in collaborazione con il gruppo Alpini, accanto a iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Tra queste la camminata “Passo oltre la disabilità”, realizzata con i bambini delle scuole di Carnago e dedicata al tema dell’inclusione, e i giochi dei cinque sensi organizzati dal comitato genitori con cinque stazioni interattive. Non mancheranno momenti spettacolari come la parete d’arrampicata con il Cai Carnago e la prova di floorball con i campioni dell’Uhc Varese, oltre ad attività di animazione e spettacoli con bolle di sapone.

La serata di sabato si chiuderà con uno degli appuntamenti più attesi: alle 21.30 lo spettacolo musicale “Sugarlive”, tribute show dedicato a Zucchero, pensato per far cantare e divertire il pubblico in piazza con un viaggio tra i grandi successi del bluesman emiliano.

Anche la domenica offrirà numerose occasioni per trascorrere qualche ora all’aria aperta. Dalle 10 le associazioni carnaghesi presenteranno le proprie attività agli stand allestiti nel centro del paese. In programma laboratori creativi per bambini, dimostrazioni sportive, esibizioni di trial acrobatico con moto e biciclette, prove di primo soccorso e attività aperte a tutti. Durante la giornata si alterneranno inoltre spettacoli di danza, musica dal vivo e momenti dedicati alle associazioni del territorio.

Tra le iniziative previste ci saranno anche i tornei di freccette e calcio balilla organizzati dall’Asd OSGB Oratorio San Giovanni Bosco, i laboratori “La creatività che ti sale” e “Un simbolo che unisce: costruiamo la mascotte” curati dal comitato genitori, oltre alle attività “Gioca e crea” dell’associazione Ama – Un sorriso per l’affido. L’associazione Sos del Seprio mostrerà invece tecniche e materiali utilizzati per il primo soccorso.

Nella piazzetta adiacente all’area della festa sarà inoltre presente Avis con l’iniziativa “#MELASENTO di donare”, dedicata alla sensibilizzazione sul tema della donazione.

Particolarmente significativa sarà anche la presentazione del restauro della bandiera e del gagliardetto storici dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Carnago, testimonianza del legame tra la festa e la storia del paese.

A chiudere la manifestazione sarà, dalle 17.30 di domenica, l’esibizione live della Big Band dell’associazione La Verdi Musica Aps.

La “Festa delle Associazioni” vuole essere soprattutto un’occasione semplice e autentica per stare insieme, conoscere il lavoro delle realtà locali e vivere il paese in un clima di partecipazione. Un evento che unisce intrattenimento, volontariato e comunità, valorizzando l’impegno di tante persone che durante l’anno operano sul territorio.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Pro Loco Carnago APS

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T: +39 347 432 5807

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