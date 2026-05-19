Saronno
Due giorni di festa alla Regina Pacis di Saronno tra incontri, giochi e musica
Sabato 23 e domenica 24 maggio la parrocchia saronnese ospiterà incontri, celebrazioni, attività per famiglie e serate musicali. Tra gli appuntamenti principali la conferenza con il cardinale Angelo Bagnasco e il pranzo comunitario in oratorio
Un fine settimana di incontri, momenti religiosi, giochi e convivialità per la comunità della Regina Pacis di Saronno. Sabato 23 e domenica 24 maggio la parrocchia ospiterà la tradizionale festa patronale con un programma pensato per coinvolgere tutte le età.
Due giornate che uniranno riflessione, socialità e attività in oratorio, con appuntamenti religiosi, momenti culturali e iniziative dedicate a famiglie e ragazzi.
Si parte con il cardinale Bagnasco
La festa prenderà il via sabato 23 maggio alle 11 con la conferenza dal titolo “La bellezza dell’impegno sociale”, ospitata in teatro e arricchita dalla partecipazione del cardinale Angelo Bagnasco.
Nel pomeriggio, alle 17.30, sarà celebrata la Messa, seguita alle 19 dall’apertura della paninoteca.
La serata proseguirà alle 21 con un appuntamento musicale animato dal gruppo “Bizzarrie Dance”.
Domenica il pranzo in oratorio e i giochi per i ragazzi
Domenica 24 maggio la giornata inizierà alle 10.30 con la Messa dedicata agli anniversari di matrimonio.
Alle 12.30 spazio al tradizionale pranzo in oratorio, con possibilità di prenotazione al bar della parrocchia oppure tramite WhatsApp (380 159 4338). Il menù prevede antipasti, lasagne, secondo a scelta e torta per gli adulti, mentre per i ragazzi sarà disponibile una formula dedicata.
Nel pomeriggio, dalle 15.30, l’oratorio ospiterà giochi e attività per bambini e famiglie: dalla caccia al tesoro al Lego Day fino ai giochi organizzati dagli animatori.
La festa si concluderà in serata con la riapertura della paninoteca e un dj set aperto alla comunità.