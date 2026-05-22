Varese
Due giorni di festa per la Scuola materna Cattaneo di Valle Olona a Varese
Dalle ore 17 di sabato 23 fino alla serata di sabato 24 maggio, due giorni di Festa all’asilo di Valle Olona con giochi, spettacoli, allegria e convivialità per tutta la famiglia
Bambini, genitori e insegnanti della scuola materna Cattaneo di Valle Olona sono stati impeganti per tutta la giornata di venerdì negli ultimi preparativi della Festa di fine anno della scuola: due gioni di spettacoli, musica, allegria e convivialità che puntano a coinvolgere le famiglie e tutta la comunità del rione.
“Scuola in festa” è il titolo dell’evento che si svolgerà nel weekend, dal pomeriggio di sabato 23 fino alla sera di domenica 24 mggio, sempre nell’ampio giardino dell’asilo in via Ambrosini 15, a Varese .