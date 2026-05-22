Due giorni di festa per la Scuola materna Cattaneo di Valle Olona a Varese

Un appuntamento pensato per bambini, famiglie e amici della scuola, con attività coinvolgenti, spettacoli, giochi e occasioni di incontro che trasformano il giardino scolastico in uno spazio di festa e partecipazione.

Sabato 23 maggio: giochi, diplomi e teatro

La festa prenderà il via sabato alle ore 17.00 con il ritrovo e il tradizionale lancio dei palloncini: un momento simbolico e ricco di entusiasmo che aprirà ufficialmente il weekend.

Nel corso della serata verranno consegnati i diplomi ai bambini delle “Volpi”, i più grandi, alla presenza di tutti gli alunni della scuola.

Non mancheranno i giochi dedicati a genitori e figli, organizzati per assegnare la coppa alla sezione vincitrice, in un clima di allegria e collaborazione.

Per la cena sarà possibile scegliere tra il banco gastronomico oppure un picnic nel giardino della scuola, con panini disponibili su prenotazione.

La giornata si concluderà alle ore 20.45 – nel salone parrocchiale di via Aquileia – con lo spettacolo teatrale pensato e interpretato, come vuole la tradizione, dai genitori della scuola con mamme e papà nelle vesti di attori, regista, costumisti e cantanti.

Emozioni in famiglia è il titolo dello spettaclo di quest’anno, pensato per coinvolgere grandi e piccoli in una serata speciale.

Domenica 24 maggio: spettacoli e divertimento per tutti

La festa continuerà domenica dalle ore 15.30 con la presentazione dei bambini della scuola dal titolo “Il giardino delle emozioni”, un momento creativo e ricco di significato.

A seguire spazio al divertimento con lo spettacolo di burattini “L’Allegra Brigata” di Elis Ferracini, capace di intrattenere tutta la famiglia con simpatia e fantasia.

Durante il pomeriggio si terrà anche l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria, mentre per la serata sarà possibile cenare con una gustosissima pastasciuttata su prenotazione. Il banco griglia resterà aperto fino alle 19.30.

Solidarietà e partecipazione

Oltre all’aspetto ricreativo, “Scuola in Festa” rappresenta anche un’importante occasione di sostegno alla realtà scolastica. Durante l’evento saranno infatti presenti la pesca di beneficenza, la vendita di torte e dolci e il tesseramento all’associazione Amici Scuola Materna.

Le prenotazioni per la pastasciuttata e il picnic dovranno essere effettuate entro giovedì 21 maggio tramite messaggio WhatsApp al numero 329 3678434.