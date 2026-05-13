Le ricadute sul piano sociale ed economico di queste patologie rappresentano importanti criticità per i sistemi di salute pubblica. Gli incontri saranno condotti da dottoresse esperte dell’Associazione Varese Alzheimer e si terranno mercoledì 20 e giovedì 28 maggio presso Palazzo Verbania a Luino

“Demenze e malattia di Alzheimer”: due incontri a Luino di sensibilizzazione sul tema delle demenze cognitive.

Le stime epidemiologiche prevedono un aumento esponenziale delle patologie connesse all’invecchiamento, tra le quali la demenza rappresenta la maggiore delle sfide, sia per la diagnosi che per le terapie, con enormi problemi assistenziali. Le ricadute sul piano sociale ed economico di queste patologie rappresentano importanti criticità per i sistemi di salute pubblica. Oltre agli interventi farmacologici può essere attuato un approccio non farmacologico con interventi riabilitativi e psicosociali che possono migliorare e/o preservare la funzionalità cognitiva.

È indispensabile sensibilizzare la popolazione sul tema delle demenze e migliorarne le conoscenze in ambito sanitario per poter sviluppare strategie adeguate di prevenzione e gestione. ME-TE Centro per la famiglia in Evoluzione, che ha come capofila la Comunità Montana Valli del Verbano, in collaborazione con l’Associazione Varese Alzheimer e il Comune di Luino (uno dei centri “spoke” di ME-TE), promuove due serate di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza che si inseriscono nelle attività finanziate dal Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite regione Lombardia e in collaborazione con Ats Insubria.

Gli incontri, liberi e gratuiti, saranno condotti da dottoresse esperte dell’Associazione Varese Alzheimer e si terranno mercoledì 20 e giovedì 28 maggio presso Palazzo Verbania a Luino. Per informazioni: 0332 813295 – info@alzheimervarese.org

DEMENZE E ALZHEIMER, L’INCONTRO A MATERIA