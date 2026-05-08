Due nuovi Bee Hotel per la “Via delle Api”: appuntamento a Castronno con gli alunni delle scuole
Martedì 12 maggio l’iniziativa promossa dall’associazione L’Alveare ODV di Buguggiate: percorso didattico, inaugurazione delle nuove strutture e attività dedicate alla biodiversità
La “Via delle Api” – percorso di 2,5 km che dalla stazione di Castronno porta al giardino di Materia – si prepara ad accogliere due nuovi Bee Hotel grazie all’iniziativa promossa dall’associazione L’Alveare ODV di Buguggiate. L’appuntamento è fissato per martedì 12 maggio, dalle 10 alle 12.30, in una mattinata dedicata all’ambiente e alla sensibilizzazione sul tema della biodiversità che vedrà coinvolti anche gli alunni della scuola primaria.
Il ritrovo è previsto alle ore 10 alla stazione di Castronno, da dove partirà il percorso lungo l’intera “Via delle Api”. Durante la passeggiata i partecipanti saranno accompagnati dalle spiegazioni di un’insegnante, che illustrerà le caratteristiche del progetto e il ruolo fondamentale delle api e degli insetti impollinatori per l’ecosistema.
Nel corso della mattinata saranno inaugurati i due nuovi Bee Hotel, strutture realizzate per offrire rifugio alle api solitarie e agli insetti utili, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del percorso didattico. L’iniziativa si concluderà entro le 12.30 a Materia con un momento conviviale e ricreativo aperto ai partecipanti, previa prenotazione al link che trovate CLICCANDO QUI.
Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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