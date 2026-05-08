Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Due nuovi Bee Hotel per la “Via delle Api”: appuntamento a Castronno con gli alunni delle scuole

Martedì 12 maggio l’iniziativa promossa dall’associazione L’Alveare ODV di Buguggiate: percorso didattico, inaugurazione delle nuove strutture e attività dedicate alla biodiversità

Materia Varesenews

La “Via delle Api” – percorso di 2,5 km che dalla stazione di Castronno porta al giardino di Materia – si prepara ad accogliere due nuovi Bee Hotel grazie all’iniziativa promossa dall’associazione L’Alveare ODV di Buguggiate. L’appuntamento è fissato per martedì 12 maggio, dalle 10 alle 12.30, in una mattinata dedicata all’ambiente e alla sensibilizzazione sul tema della biodiversità che vedrà coinvolti anche gli alunni della scuola primaria.

Il ritrovo è previsto alle ore 10 alla stazione di Castronno, da dove partirà il percorso lungo l’intera “Via delle Api”. Durante la passeggiata i partecipanti saranno accompagnati dalle spiegazioni di un’insegnante, che illustrerà le caratteristiche del progetto e il ruolo fondamentale delle api e degli insetti impollinatori per l’ecosistema.

Nel corso della mattinata saranno inaugurati i due nuovi Bee Hotel, strutture realizzate per offrire rifugio alle api solitarie e agli insetti utili, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del percorso didattico. L’iniziativa si concluderà entro le 12.30 a Materia con un momento conviviale e ricreativo aperto ai partecipanti, previa prenotazione al link che trovate CLICCANDO QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno. 

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.