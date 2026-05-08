Due pianoforti per dieci mani: a Varese il concerto “storico” della famiglia Plano per l’Africa

Cinque pianisti, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, pronti a condividere la tastiera in formazioni che spazieranno dalle quattro fino alle dieci mani contemporanee, su due pianoforti gran coda Fazioli. Si preannuncia come un evento unico nel suo genere, se non addirittura storico per la città giardino, il concerto benefico che si terrà giovedì 14 maggio 2026 alle ore 21:00 a Varese.

Protagonista della serata sarà il Maestro indunese Roberto Plano che, insieme alla sua famiglia, salirà sul palco per sostenere le attività solidali di APA Odv (Amici per l’Africa) e dell’Ong Cuamm – Medici con l’Africa, da anni in prima linea nella cooperazione e nei progetti sanitari nel continente africano.

Una famiglia di talenti internazionali

La caratura dei musicisti rende l’appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica. Roberto Plano, originario di Induno Olona e vincitore del prestigioso Cleveland International Piano Competition, ha alle spalle una straordinaria carriera internazionale. Primo pianista italiano a ricoprire il ruolo di docente titolare di pianoforte alla Boston University nel 2016 e primo musicista italiano a ricevere l’American Prize nel 2018, Plano è da poco rientrato in Europa, dove attualmente è professore e capo dipartimento presso la Scuola Universitaria del Conservatorio di Lugano, oltre a ricoprire il ruolo di International Visiting Professor al Royal Northern College di Manchester.

Accanto a lui sul palco ci sarà la moglie Paola Del Negro, pianista, scrittrice e fresca vincitrice della cattedra di pianoforte presso il Conservatoire de Musique di Ginevra. A completare l’ensemble saranno le tre figlie della coppia – Elisa, Anna e Sofia – nate e cresciute in questo straordinario ambiente artistico, formatesi in prestigiose scuole musicali tra Europa e Stati Uniti e già vincitrici di numerosi premi internazionali.

Dai classici al “Bolero” a dieci mani

Il programma della serata promette di essere tanto ricco quanto spettacolare. I cinque componenti della famiglia Plano si alterneranno sui due pianoforti Fazioli proponendo combinazioni inedite a 4, 6, 8 e fino a 10 mani.

La scaletta spazierà tra i capolavori della letteratura pianistica e orchestrale, con musiche di Fauré, Brahms, Glazunov, Rachmaninoff, Lutoslawski, Barber, De Falla e Milhaud, per culminare in un gran finale travolgente: una speciale e complessa trascrizione del celebre Bolero di Ravel che vedrà tutti e cinque i musicisti suonare contemporaneamente.

Musica per la salute in Tanzania

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia, oltre che dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e dell’Associazione Igienisti Lombardi.

La solidarietà sarà il vero motore della serata: l’intero ricavato del concerto verrà devoluto ai progetti dell’associazione APA Odv in Tanzania, volti a garantire cure mediche, interventi odontoiatrici sul campo e attività di supporto formativo per il personale sanitario locale.