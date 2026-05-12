Due secoli di storia sul Verbano: presentato il francobollo del Bicentenario della navigazione

Un pezzetto di storia del Lago Maggiore viaggerà da oggi sulle lettere e nei raccoglitori dei collezionisti. Nel quadro delle celebrazioni per il Bicentenario della navigazione sul Lago Maggiore, è stato ufficialmente presentato il nuovo francobollo commemorativo realizzato da Posta Svizzera in collaborazione con l’associazione Verbano 26.

Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte il vicesindaco di Locarno Claudio Franscella, che ha portato i saluti della città elvetica, Rachele Aebersold-Guidicelli, responsabile del settore filiali Ticino Nord di Posta Svizzera, e l’artista Antoine Deprez, autore del disegno che caratterizza il francobollo.

Sullo sfondo le Isole di Brissago, protagonista il Piroscafo Piemonte

L’opera grafica racchiusa nel francobollo unisce due veri e propri simboli del Verbano. Il disegno raffigura infatti il celebre Piroscafo Piemonte — storico scafo costruito dalle officine Escher Wyss di Zurigo e varato nel lontano 1904 — ritratto mentre naviga davanti alle Isole di Brissago, considerate tra le perle naturalistiche del bacino svizzero del lago.

Il valore filatelico non è solo un oggetto da collezione, ma racchiude un significato profondo per l’intero territorio transfrontaliero:

Sviluppo e turismo: Rende omaggio a due secoli di trasporti che hanno garantito il collegamento, lo sviluppo economico e la crescita turistica delle comunità rivierasche.

Identità condivisa: Rappresenta un ponte ideale tra Svizzera e Italia, nazioni che da due secoli cooperano nella gestione e valorizzazione del bacino lacustre.

Un omaggio a chi lavora sulle acque del lago

«Questo francobollo dedicato alla navigazione non vuole essere soltanto una commemorazione — ha sottolineato Antonio Leucci — ma anche un momento per riflettere sull’importanza della via d’acqua e, più in generale, sul sistema Lago Maggiore, quale patrimonio storico, culturale e infrastrutturale condiviso, guardando con ottimismo al futuro del comparto della Navigazione».

Attraverso questa emissione, l’associazione Verbano 26 ha voluto esprimere un ringraziamento speciale al lavoro passato, presente e futuro di tutto il personale della navigazione: comandanti, marinai, tecnici, personale di bordo e addetti delle officine che ogni giorno mantengono viva questa complessa macchina del territorio.

L’iniziativa rientra nel ricco programma di eventi promossi per ricordare il ruolo fondamentale che i battelli hanno avuto nello sviluppo sociale e commerciale del territorio dal 1826 fino ai giorni nostri. Il francobollo sarà da subito disponibile presso gli uffici postali e attraverso i canali ufficiali di Posta Svizzera.