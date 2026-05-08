Varese News

Gallarate/Malpensa

“Due visioni, una comunità”. A Casorate il confronto elettorale promosso dalle Acli

I candidati Dimitri Cassani e Tiziano Marson si confronteranno sui temi centrali, presentando programmi e priorità delle rispettive liste

elezioni casorate sempione

In vista delle elezioni comunali 2026, il Circolo Acli di Casorate Sempione aps organizza una serata pubblica di confronto tra i candidati alla carica di sindaco, per offrire ai cittadini un’occasione di ascolto, comprensione e scelta consapevole.

L’incontro “Casorate al confronto” si terrà venerdì 15 maggio alle ore 21:15 al salone dell’Oratorio, in Piazzale della Chiesa a Casorate Sempione.

Saranno presenti i candidati Dimitri Cassani e Tiziano Marson, che si confronteranno sui temi centrali per il futuro della comunità, presentando programmi e priorità delle rispettive liste.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Roberto Morandi di VareseNews, che accompagnerà il confronto garantendo equilibrio e chiarezza.

L’iniziativa rappresenta un momento importante di partecipazione democratica, pensato per favorire un dialogo diretto tra cittadini e candidati e per contribuire a una scelta elettorale più informata. Il Circolo Acli invita la cittadinanza a prendere parte all’incontro, occasione preziosa per vivere da protagonisti il percorso verso le elezioni amministrative.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.