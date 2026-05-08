“Due visioni, una comunità”. A Casorate il confronto elettorale promosso dalle Acli

In vista delle elezioni comunali 2026, il Circolo Acli di Casorate Sempione aps organizza una serata pubblica di confronto tra i candidati alla carica di sindaco, per offrire ai cittadini un’occasione di ascolto, comprensione e scelta consapevole.

L’incontro “Casorate al confronto” si terrà venerdì 15 maggio alle ore 21:15 al salone dell’Oratorio, in Piazzale della Chiesa a Casorate Sempione.

Saranno presenti i candidati Dimitri Cassani e Tiziano Marson, che si confronteranno sui temi centrali per il futuro della comunità, presentando programmi e priorità delle rispettive liste.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Roberto Morandi di VareseNews, che accompagnerà il confronto garantendo equilibrio e chiarezza.

L’iniziativa rappresenta un momento importante di partecipazione democratica, pensato per favorire un dialogo diretto tra cittadini e candidati e per contribuire a una scelta elettorale più informata. Il Circolo Acli invita la cittadinanza a prendere parte all’incontro, occasione preziosa per vivere da protagonisti il percorso verso le elezioni amministrative.