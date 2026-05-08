È il fine settimana di Cortisonici 2026: venerdì la seconda serata di pellicole
Venerdì 8 maggio appuntamento con la seconda somministrazione dei film in gara: otto corti provenienti da Spagna, Iran, Cuba, Italia, Finlandia, Austria
Un’ottima partenza ieri per Cortisonici Film Festival, con sala del Cinema Nuovo piena per la prima serata di visioni del concorso internazionale e diversi registi sul palco a presentare le proprie opere. Questa sera venerdì 8 maggio appuntamento con la seconda somministrazione dei film in gara: otto corti provenienti da Spagna, Iran, Cuba, Italia, Finlandia, Austria.
Il programma parte alle 18:45 ai Giardini di Livellanza, nel parco dei Giardini Estensi di Varese, con l’aperitivo cortisonico, nello spirito di festival diffuso che coinvolge la città, poi alle 20:45 appuntamento al Cinema Nuovo per la seconda parte di proiezioni. Alle 23:30 secondo momento infernale ai Magazzini by Tumiturbi. Dopo la monografia dedicata al regista Werther Germondari, uno degli autori più radicali e fuori dagli schemi del panorama italiano, questa sera sullo schermo di Inferno saranno proiettati i corti più estremi dell’edizione 2026, con il consueto coordinamento dei due mattatori infernali Paolo Matteazzi e Andrea Minidio.
Le visioni dei film in gara proseguono poi anche sabato 9 maggio al Cinema Nuovo con la terza e ultima serata di concorso internazionale a cui seguiranno le premiazioni.
Il festival varesino Cortisonici con la sua 23ª edizione, a Varese dal 7 al 16 maggio con visioni e registi da tutto il mondo, e’ uno degli appuntamenti più longevi e riconoscibili in Italia dedicati al cinema breve. Tutti i dettagli del programma sono sul sito cortisonici.org
Programma di venerdì 8 maggio 18:45
Film concorso internazionale – venerdì 8 maggio
NORHEIMSUND
Regia: Ana A. Alpizar
Cuba, 12’
Sceneggiatura: Ana A. Alpizar
Fotografia: Yuqian Zhang
Montaggio: Ana A. Alpizar
Suono: Denis Colina
Interpreti: Aité Ruiz, Paula Massó Varela, Darianis Palenzuela, Kiriam Gutiérrez, Alexandra González Corrales
La storia d’amore a distanza tra una giovane cubana e un uomo norvegese più anziano sembra aprire, per lei e per la madre, una via di fuga dalla vita austera dell’isola. Ma i sogni si incrinano quando scopre che l’uomo non è affatto come lei lo aveva immaginato.
CÓLERA
Regia: José Luís Lázaro
Spagna, 9’
Sceneggiatura: José Luís Lázaro
Fotografia: Josep H. Vallés
Montaggio: Sergi Merchan
Musica/Suono: Jorge Tórtel, Jordi Sapena / Jorge Álvarez, Ivan Martínez-Rufat
Interpreti: Manuel Canchal, Jorge Motos, Nacho Fresneda
Dopo una mattinata in spiaggia, un incidente lascia Guillem e Nico chiusi fuori dalla macchina, senza chiavi, telefono né vestiti. Quello che sembra un piccolo contrattempo prende una brutta piega quando i due chiedono aiuto a uno sconosciuto.
THE CAT MAN WHO WEIGHS UNDER 140 KILOS
Regia: Joonas Makkonen
Finlandia, 15’
Sceneggiatura: Joonas Makkonen
Fotografia: Harri Korkiakoski
Montaggio: Joonas Makkonen
Musica/Suono: Jussi Huhtala / Tuomo Marttinen
Interpreti: Jari Manninen, Annlis Aaltonen, Jaakko Hutchings, Sari Sarlin
Juha, amante dei gatti, socialmente impacciato e dal peso di 149 chili, vorrebbe uscire con Carla, conosciuta su un forum di felini. Carla però non esce tassativamente con uomini sopra i 140 chili.
UPDATE
Regia: Luca Violante
Italia, 15’
Sceneggiatura: Luca Violante
Fotografia: Edoardo Michelotto
Montaggio: Pietro Barba
Musica/Suono: Cesare Ferro / Marco Giacomin
Interpreti: Alberto Cescon, Milica Simic, Diego De Francesco
Anno 2039. I lavori del ventunesimo secolo non esistono più. UPDATE, un’IA rivoluzionaria, ha sostituito l’intera forza lavoro umana, restituendo alle persone il tempo che avevano sempre desiderato per fare ciò che volevano.
CTRL Z
Regia: Hover Pinilla
Spagna, 12’
Sceneggiatura: Ömer Ferhat Özmen
Fotografia: Kevin Codina
Montaggio: Albert Gonzàles
Suono: Alejandro Vivero
Interpreti: Mark Frost, Andreu Bonich, Rita Flamarique
Lucas, un giovane programmatore, sviluppa un dispositivo portatile per tornare indietro nel tempo e rimettere in moto gli eventi, eseguendo un “CTRL Z” nella vita reale.
DEAD AIR
Regia: Andrej Haring
Austria, 15’
Sceneggiatura: Andrej Haring, Joseph Cyril Stoisits
Fotografia: Florian Noever
Montaggio: Daniel Morawitz
Musica/Suono: Florin Gorgos / Nikolaus Gehrer, Christian Ptacek
Interpreti: Joseph Cyril Stoisits, Alina Schaller, Janja Krklec, Eva Maria Frank, Wolfgang Lampl
Austria, 1991: nella vicina Jugoslavia scoppia la guerra. I soldati si mobilitano per difendere il confine. La tensione sale. Alla radio pubblica, il conduttore Hannes Vlašić deve dare la notizia, ma i militari fanno pressione sulla redazione affinché censuri la dichiarazione.
SIDE BY SIDE
Regia: Amir Raisian
Iran, 12’
Sceneggiatura: Amir Raisian
Fotografia: Hashem Darzi
Montaggio: Soheil Darvish Parvar
Suono: Farid Pirayesh, Hassan Mahdavi
Interpreti: Ramin Rastad, Mansour Soofi, Hossein Darvish
Un uomo vuole seppellire suo padre in un’altra città, ma gli abitanti del luogo glielo impediscono, forse a causa del misterioso passato del padre. L’uomo prova a trovare un’altra soluzione.
I WALKED THROUGH THE WALL
Regia: Pablo Larcuen
Spagna-Stati Uniti, 9’
Sceneggiatura: Pablo Larcuen
Fotografia: Hayden Mason
Montaggio: Antonio Gomez-pan
Musica/Suono: Joan Vilà / Kris Huayta
Interpreti: Johannan Elizabeth, Gene Graham, Jake Montgomery, Grant Rivers
Una donna, moglie e madre, si sente intrappolata in una vita dedicata al marito e al figlio. Un giorno scopre per caso di poter attraversare i muri.
Venerdì 8 maggio seconda serata infernale con le proiezioni più scorrette ed estreme del festival.
Politunes
di Sergey Khismatov, Germania, 10:00
Borbulha
di Fernando Alle, Portogallo, 4:17
Photophobia
di Robindeep Singh, USA, 7:00
Transitus S.E. 2025
di Alceo Fx Positano, Italia, 8:57
Battlefield
di Andrzej Mamcarz, Polonia, 5:39
Idyll
di Rao Heidmets, Estonia, 10:00
De l’eau
di Charles Dudoignon-Valade, Francia, 3:00
Dil
di Mohammad Siyamaknia, Iran, 14:44
Thinking about my new washbasin
di Riccardo Kubelka, Italia, 1:01
Dressed for dinner
di Andrea Verardi, Italia, 9:46
Fuera de Overtura
di Manolo Hernández & Vicente García, Spagna, 4:30
Canções da mata
di Danyel Viana, Brasile, 6:27
Corto a sorpresa
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