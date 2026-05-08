È il fine settimana di Cortisonici 2026: venerdì la seconda serata di pellicole

Un’ottima partenza ieri per Cortisonici Film Festival, con sala del Cinema Nuovo piena per la prima serata di visioni del concorso internazionale e diversi registi sul palco a presentare le proprie opere. Questa sera venerdì 8 maggio appuntamento con la seconda somministrazione dei film in gara: otto corti provenienti da Spagna, Iran, Cuba, Italia, Finlandia, Austria.

Il programma parte alle 18:45 ai Giardini di Livellanza, nel parco dei Giardini Estensi di Varese, con l’aperitivo cortisonico, nello spirito di festival diffuso che coinvolge la città, poi alle 20:45 appuntamento al Cinema Nuovo per la seconda parte di proiezioni. Alle 23:30 secondo momento infernale ai Magazzini by Tumiturbi. Dopo la monografia dedicata al regista Werther Germondari, uno degli autori più radicali e fuori dagli schemi del panorama italiano, questa sera sullo schermo di Inferno saranno proiettati i corti più estremi dell’edizione 2026, con il consueto coordinamento dei due mattatori infernali Paolo Matteazzi e Andrea Minidio.

Le visioni dei film in gara proseguono poi anche sabato 9 maggio al Cinema Nuovo con la terza e ultima serata di concorso internazionale a cui seguiranno le premiazioni.

Il festival varesino Cortisonici con la sua 23ª edizione, a Varese dal 7 al 16 maggio con visioni e registi da tutto il mondo, e’ uno degli appuntamenti più longevi e riconoscibili in Italia dedicati al cinema breve. Tutti i dettagli del programma sono sul sito cortisonici.org

Programma di venerdì 8 maggio 18:45

Film concorso internazionale – venerdì 8 maggio

NORHEIMSUND

Regia: Ana A. Alpizar

Cuba, 12’

Sceneggiatura: Ana A. Alpizar

Fotografia: Yuqian Zhang

Montaggio: Ana A. Alpizar

Suono: Denis Colina

Interpreti: Aité Ruiz, Paula Massó Varela, Darianis Palenzuela, Kiriam Gutiérrez, Alexandra González Corrales

La storia d’amore a distanza tra una giovane cubana e un uomo norvegese più anziano sembra aprire, per lei e per la madre, una via di fuga dalla vita austera dell’isola. Ma i sogni si incrinano quando scopre che l’uomo non è affatto come lei lo aveva immaginato.

CÓLERA

Regia: José Luís Lázaro

Spagna, 9’

Sceneggiatura: José Luís Lázaro

Fotografia: Josep H. Vallés

Montaggio: Sergi Merchan

Musica/Suono: Jorge Tórtel, Jordi Sapena / Jorge Álvarez, Ivan Martínez-Rufat

Interpreti: Manuel Canchal, Jorge Motos, Nacho Fresneda

Dopo una mattinata in spiaggia, un incidente lascia Guillem e Nico chiusi fuori dalla macchina, senza chiavi, telefono né vestiti. Quello che sembra un piccolo contrattempo prende una brutta piega quando i due chiedono aiuto a uno sconosciuto.

THE CAT MAN WHO WEIGHS UNDER 140 KILOS

Regia: Joonas Makkonen

Finlandia, 15’

Sceneggiatura: Joonas Makkonen

Fotografia: Harri Korkiakoski

Montaggio: Joonas Makkonen

Musica/Suono: Jussi Huhtala / Tuomo Marttinen

Interpreti: Jari Manninen, Annlis Aaltonen, Jaakko Hutchings, Sari Sarlin

Juha, amante dei gatti, socialmente impacciato e dal peso di 149 chili, vorrebbe uscire con Carla, conosciuta su un forum di felini. Carla però non esce tassativamente con uomini sopra i 140 chili.

UPDATE

Regia: Luca Violante

Italia, 15’

Sceneggiatura: Luca Violante

Fotografia: Edoardo Michelotto

Montaggio: Pietro Barba

Musica/Suono: Cesare Ferro / Marco Giacomin

Interpreti: Alberto Cescon, Milica Simic, Diego De Francesco

Anno 2039. I lavori del ventunesimo secolo non esistono più. UPDATE, un’IA rivoluzionaria, ha sostituito l’intera forza lavoro umana, restituendo alle persone il tempo che avevano sempre desiderato per fare ciò che volevano.

CTRL Z

Regia: Hover Pinilla

Spagna, 12’

Sceneggiatura: Ömer Ferhat Özmen

Fotografia: Kevin Codina

Montaggio: Albert Gonzàles

Suono: Alejandro Vivero

Interpreti: Mark Frost, Andreu Bonich, Rita Flamarique

Lucas, un giovane programmatore, sviluppa un dispositivo portatile per tornare indietro nel tempo e rimettere in moto gli eventi, eseguendo un “CTRL Z” nella vita reale.

DEAD AIR

Regia: Andrej Haring

Austria, 15’

Sceneggiatura: Andrej Haring, Joseph Cyril Stoisits

Fotografia: Florian Noever

Montaggio: Daniel Morawitz

Musica/Suono: Florin Gorgos / Nikolaus Gehrer, Christian Ptacek

Interpreti: Joseph Cyril Stoisits, Alina Schaller, Janja Krklec, Eva Maria Frank, Wolfgang Lampl

Austria, 1991: nella vicina Jugoslavia scoppia la guerra. I soldati si mobilitano per difendere il confine. La tensione sale. Alla radio pubblica, il conduttore Hannes Vlašić deve dare la notizia, ma i militari fanno pressione sulla redazione affinché censuri la dichiarazione.

SIDE BY SIDE

Regia: Amir Raisian

Iran, 12’

Sceneggiatura: Amir Raisian

Fotografia: Hashem Darzi

Montaggio: Soheil Darvish Parvar

Suono: Farid Pirayesh, Hassan Mahdavi

Interpreti: Ramin Rastad, Mansour Soofi, Hossein Darvish

Un uomo vuole seppellire suo padre in un’altra città, ma gli abitanti del luogo glielo impediscono, forse a causa del misterioso passato del padre. L’uomo prova a trovare un’altra soluzione.

I WALKED THROUGH THE WALL

Regia: Pablo Larcuen

Spagna-Stati Uniti, 9’

Sceneggiatura: Pablo Larcuen

Fotografia: Hayden Mason

Montaggio: Antonio Gomez-pan

Musica/Suono: Joan Vilà / Kris Huayta

Interpreti: Johannan Elizabeth, Gene Graham, Jake Montgomery, Grant Rivers

Una donna, moglie e madre, si sente intrappolata in una vita dedicata al marito e al figlio. Un giorno scopre per caso di poter attraversare i muri.

Venerdì 8 maggio seconda serata infernale con le proiezioni più scorrette ed estreme del festival.

Politunes

di Sergey Khismatov, Germania, 10:00

Borbulha

di Fernando Alle, Portogallo, 4:17

Photophobia

di Robindeep Singh, USA, 7:00

Transitus S.E. 2025

di Alceo Fx Positano, Italia, 8:57

Battlefield

di Andrzej Mamcarz, Polonia, 5:39

Idyll

di Rao Heidmets, Estonia, 10:00

De l’eau

di Charles Dudoignon-Valade, Francia, 3:00

Dil

di Mohammad Siyamaknia, Iran, 14:44

Thinking about my new washbasin

di Riccardo Kubelka, Italia, 1:01

Dressed for dinner

di Andrea Verardi, Italia, 9:46

Fuera de Overtura

di Manolo Hernández & Vicente García, Spagna, 4:30

Canções da mata

di Danyel Viana, Brasile, 6:27

Corto a sorpresa

selezionato da Cineunderground Festival