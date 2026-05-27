E’ morto l’88enne caduto dalla bici in via Monte San Martino a Tradate

Non ce l’ha fatta l’uomo di 88 anni rimasto gravemente ferito nella mattinata di oggi a Tradate dopo una caduta dalla bicicletta in via Monte San Martino.

L’anziano era stato soccorso intorno alle 10.40 in codice rosso dopo essere caduto mentre percorreva la strada, una strada trasversale della Varesina. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie ai sanitari intervenuti sul posto.

Inutili i soccorsi

Sul luogo dell’incidente erano arrivati un’ambulanza della Croce Rossa, l’auto medica e l’elisoccorso decollato dalla base di Como su richiesta della centrale operativa Soreu dei Laghi. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi e gli accertamenti del caso.

L’uomo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Tradate, dove però è deceduto poco dopo il ricovero nonostante le cure d’urgenza cui è stato sottoposto.

Possibile un malore

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non si esclude che all’origine della caduta possa esserci stato un malore improvviso accusato dall’anziano mentre si trovava in sella alla bicicletta. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli nell’accaduto. Saranno gli ulteriori accertamenti dei carabinieri a chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.