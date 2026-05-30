È online il nuovo numero di Rmfonline con riflessioni su politica, cultura, economia e società

È disponibile sul sito rmfonline.it il nuovo numero del settimanale online diretto da Massimo Lodi, che propone come di consueto approfondimenti dedicati alla politica italiana e internazionale, all’economia, alla cultura e alla letteratura.

Tra gli articoli in evidenza spicca “La tentazione” di Massimo Lodi, una riflessione sugli equilibri politici nazionali dopo le recenti elezioni amministrative. Lodi analizza le possibili conseguenze del voto e l’ipotesi che il centrodestra possa valutare un anticipo della scadenza elettorale, anche attraverso una revisione della legge elettorale e degli assetti della coalizione.

Trump, i media e la libertà di espressione

Nell’articolo “Giù il sipario”, Franco Ferraro affronta invece il rapporto tra il presidente statunitense Donald Trump e il mondo dell’informazione e dello spettacolo, prendendo spunto dalla chiusura del programma televisivo condotto da Stephen Colbert e dalle polemiche che ne sono seguite.

Un’analisi che si allarga al tema della libertà di espressione negli Stati Uniti e alle tensioni tra politica e media nell’America contemporanea.

Le amministrative e il futuro del centrosinistra

Con “L’ora del realismo”, Giuseppe Adamoli torna sui risultati delle elezioni amministrative, sottolineando il peso dei candidati e delle realtà locali rispetto alle dinamiche nazionali. L’autore riflette inoltre sulle prospettive del centrosinistra e sulle sfide che attendono le opposizioni in vista delle future elezioni politiche.

Il declino dell’industria degli elettrodomestici

Spazio anche all’economia con Gianfranco Fabi, che in “Il tramonto del bianco” ripercorre la storia dell’industria italiana degli elettrodomestici, dalle grandi stagioni di Ignis, Zanussi, Candy e Merloni fino alle difficoltà attuali del settore.

Un’analisi che parte dalle recenti vicende di Electrolux e Beko per riflettere sulle trasformazioni dell’industria italiana e sulle sfide legate ai costi energetici, alla burocrazia e alla carenza di personale specializzato.

La poesia di Daita Martinez

Chiude il numero l’intervento di Dino Azzalin, “Ascolto del silenzio”, dedicato alla raccolta poetica Sant’Anna di Daita Martinez. Una recensione che mette in luce i temi dell’ascolto, del silenzio e della ricerca interiore che attraversano l’opera della poetessa.

Il nuovo numero è consultabile integralmente sul sito www.rmfonline.it.