“Eau de Fleurs”: un’esperienza sensoriale tra arte e natura con gli acquarelli di Cristina Rubinato

In occasione della Festa del Santo Patrono Vittore, nei giorni 9 e 10 maggio 2026, la suggestiva chiesa di San Giovanni Battista a Buguggiate ospiterà la mostra sabato 9 e domenica 10 maggio

In occasione della Festa del Santo Patrono Vittore, nei giorni 9 e 10 maggio 2026, la suggestiva chiesa di San Giovanni Battista a Buguggiate ospiterà la mostra di acquarelli di Cristina Rubinato dal titolo “Eau de Fleurs – un’esperienza sensoriale” a cura di Obiettivo Cultura. La bellezza fragile ed effimera dei fiori, capace di esprimersi attraverso velature e trasparenze, prende forma nelle opere esposte, in cui acqua e colore si fondono come un’essenza: l’acqua non è solo un mezzo tecnico, ma una linfa che dà vita ai petali sulla carta.

Le forme si accennano, i contorni si dissolvono, la luce attraversa i pigmenti, mentre le immagini evocano sensazioni e profumi. In un equilibrio sottile fra controllo e casualità, con un tocco leggero e sensibile, l’artista invita a rallentare lo sguardo e ad avvicinarsi alla natura con maggiore consapevolezza, cogliendone l’essenza più intima attraverso una pittura fatta di silenzi, trasparenze e armonie cromatiche. “Eau de Fleurs” si presenta così come un percorso immersivo, dove arte e percezione si intrecciano in un dialogo delicato. Il visitatore è accompagnato in un’esperienza contemplativa, capace di risvegliare emozioni e memorie sensoriali. Inserita nel contesto delle celebrazioni patronali, la mostra rappresenta un’occasione speciale per vivere l’arte in uno spazio storico di grande fascino.

Cristina Rubinato

Inizio il mio percorso artistico negli anni Ottanta, mossa da una costante esigenza di ricerca e sperimentazione. Nel tempo esploro linguaggi e materiali differenti, dalla decorazione su porcellana alla realizzazione di vetrate artistiche, dalla vetrofusione alle tecniche ceramiche, fino ad approfondire la cottura Raku, antica arte giapponese in cui materia, fuoco e imprevedibilità dialogano in un equilibrio essenziale.

Questo cammino mi conduce progressivamente verso la pittura ad acquarello, tecnica nella quale ritrovo un linguaggio più intimo e immediato. L’acquarello diventa il mezzo privilegiato per raccontare il mondo dei fiori, tema centrale della mia ricerca più recente. Nei fiori riconosco una bellezza fragile ed effimera, capace di esprimersi attraverso trasparenze, velature e gesti leggeri.

EAU DE FLEURS

Acquerelli di Cristina Rubinato

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026

Antica chiesa di San Giovanni

Via Diaz – Buguggiate (Va)

Ingresso libero

Orari:

Sabato h. 15.00 – 19.30

domenica 10-12.30 | 15.00 – 19.30