Eccesso di rifiuti alla scuola di Taino: “Genitori costretti a sostituirsi al servizio pubblico”
La lettera inviata dal consigliere d'opposizione Lorenzo Giudici al sindaco Ghiringhelli sollecita il ripristino delle condizioni igieniche e chiede tempi certi anche per il parcheggio delle biciclette
L’area di raccolta dei rifiuti adiacente al cortile della scuola di Taino finisce al centro di una contestazione e segnalazione politica. Il consigliere comunale di minoranza Lorenzo Giudici, capogruppo di Per Taino in qualità di candidato sindaco nel 2024, ha inviato una segnalazione ufficiale al sindaco Stefano Ghiringhelli per denunciare una situazione di «grave e persistente criticità» nello spazio frequentato ogni giorno dagli alunni.
La lettera inoltrata al palazzo comunale nasce da un episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio. Davanti a cassonetti stracolmi e spazzatura diffusa al suolo, alcuni genitori e residenti hanno deciso di intervenire in prima persona per ripulire la zona e svuotare i cestini del parco giochi con l’ausilio di sacchi di fortuna recuperati altrove. Un intervento spontaneo che, per l’esponente dell’opposizione, mette a nudo i limiti della gestione locale nell’area in centro paese. «Quando i cittadini, esasperati, sono costretti a sostituirsi spontaneamente al servizio pubblico, non si è più di fronte a una disfunzione episodica, ma a un evidente fallimento dell’azione amministrativa», dichiara Lorenzo Giudici all’interno del documento.
La lettera descrive un quadro di «una condizione di totale degrado», supportato da verifiche dirette e materiale fotografico. Tra i problemi riscontrati figurano sacchetti di deiezioni canine in decomposizione, odori nauseabondi e la totale assenza di barriere fisiche atte a impedire l’accesso dei minori ai cassonetti, posizionati nei pressi dell’antica locomotiva che si affaccia all’oratorio. Secondo il consigliere, il personale della scuola aveva già evidenziato la problematica in passato, senza però ottenere provvedimenti risolutivi. La situazione attuale «configura una condizione igienico-sanitaria inaccettabile, oltre che un rischio concreto in un contesto frequentato quotidianamente da minori».
Attraverso l’istanza, a metà tra la mozione e l’interpellanza, (trasmessa anche agli organi di stampa locale), il gruppo di minoranza Per Taino richiede dunque un intervento strutturale immediato. Le richieste prevedono la riorganizzazione complessiva dell’area con una recinzione o una palizzata protettiva, lo svuotamento dei contenitori e l’adeguamento delle frequenze di raccolta. Nella medesima comunicazione, Lorenzo Giudici incalza la giunta sui ritardi relativi alla creazione di spazi per il parcheggio delle biciclette nel perimetro scolastico, proposta già verbalizzata nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale.
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