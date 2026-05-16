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“Ecco il tuo orsetto”: il gesto dei soccorritori per il bambino coinvolto nello schianto in autostrada

Maxi incidente sull'A9 tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, tra i feriti anche un bambino di un anno che viaggiava con i genitori

incidente a9

In mezzo alla concitazione dei soccorsi, alle manovre per liberare i feriti incastrati e alla corsa contro il tempo per la donna incinta estratta dall’abitacolo, c’è stato anche il tempo per un gesto piccolo ma capace di restituire un sorriso.

Il bambino di un anno che viaggiava insieme ai genitori sull’auto coinvolta nel grave incidente di questa mattina sull’A9, tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, era stato affidato al personale del 118 insieme al padre. Sull’ambulanza, però, mancava qualcosa: il suo orsacchiotto, rimasto tra le lamiere dell’auto incidentata.

I Vigili del Fuoco del Comando di Como, impegnati nelle operazioni di soccorso e nel taglio della vettura per estrarre la madre, lo hanno recuperato e lo hanno riportato al piccolo prima che l’ambulanza ripartisse verso l’ospedale. Un gesto che ha strappato al bambino un sorriso, in una mattinata altrimenti drammatica.

Episodi come questo raccontano un lato del lavoro dei soccorritori che spesso resta in secondo piano rispetto alla tecnica e alla professionalità richieste in interventi così complessi: l’attenzione alla persona, anche nei dettagli che a uno sguardo distratto possono sembrare marginali. Ma che per un bambino di un anno, appena uscito da un’esperienza traumatica, marginali non sono affatto.

Tremendo incidente sulla A9 con cinque feriti: estratta dalle lamiere una donna incinta e il figlio di un anno

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Pubblicato il 16 Maggio 2026
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