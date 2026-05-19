Edizione record della Maratonina del Rugareto con 2.500 partecipanti

Edizione record della Maratonina del Rugareto con ben 2.572 partecipanti. Organizzata da 5 Cascine Cislago ASD, in collaborazione con Amministrazione Comunale di Cislago, AVIS Cislago e Parco Pineta – PLIS Bosco del Rugareto, la Maratonina ha lo scopo di divulgare lo sport per tutti come stile di vita sano ed aggregante, sensibilizzare l’importanza della donazione del sangue con AVIS e valorizzare il nostro territorio con particolare attenzione al Bosco del Rugareto.

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La manifestazione è svolta senza fini di lucro e il ricavato, al netto delle spese sostenute per l’organizzazione, verrà devoluto per questa 14° edizione a favore della Coop. Soc. Il Granello Don Luigi Monza, per sostenere progetti di residenzialità. La collaborazione è stata ulteriormente estesa ai ragazzi del Ristorante l’IN-perfezione della Cooperativa Sociale “Il Granello” per la gestione del pranzo al termine della Maratonina. A loro vanno i nostri complimenti e i ringraziamenti per aver così contributo meravigliosamente alla festa finale.

Grande soddisfazione anche per il percorso di coinvolgimento delle scuole di Cislago (dalla scuola dell’infanzia Sacra Famiglia, alla scuola Don Luigi Monza, alla scuola primaria e secondaria). Complimenti al Comitato Genitori della scuole primaria e secondaria che hanno vinto il premio come gruppo più numeroso con 113 iscritti. Al secondo posto la Coop. Soc. il Granello con 104 e al 3° posto “Dudù for You” con 88.

È stata anche l’occasione per la consegna di una targa “in memoria di Cristina Marino” a 5 anni dalla sua scomparsa, da parte di Alessandro Marino alle Pink Ambassador Fondazione Umberto Veronesi, per l’impegno e la presenza che dimostrano costantemente.

L’organizzazione ringrazia l’Amministrazione Comunale di Cislago e dei paesi limitrofi coinvolti dal Bosco del Rugareto, la Protezione Civile di Cislago, la Polizia Locale di Cislago, il gruppo Alpini di Cislago, la CRI di Saronno, i Radioamatori di Lomazzo, il Centro Anziani di Cislago per l’incredibile ospitalità presso Villa Isacchi. Emanuele Rimoldi, Luigi Landoni e Veronica Scorza per il percorso didattico, Luca Landonio per le magnifiche foto e riprese con il drone, tutti i nostri fantastici soci e i tutti i volontari che hanno contributo alla buona riuscita di questa 14° edizione.