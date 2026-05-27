Educare al vedere con Josef Albers: a Villa e Collezione Panza laboratori creativi per bambini e un’apertura straordinaria serale

In occasione della mostra Josef Albers: Meditations, Villa e Collezione Panza propone, dal 1 al 4 giugno 2026, un programma di attività pensato per accompagnare pubblici diversi nell’esplorazione di alcuni dei nuclei centrali della ricerca di Josef Albers: il colore come fenomeno percettivo, l’osservazione attiva, gli esercizi per lo sguardo sviluppati dal Maestro per i suoi studenti al Bauhaus. Intorno alla mostra prendono così forma visite guidate speciali e laboratori per bambini e famiglie con l’obiettivo di rendere accessibili a tutti la complessità, l’attualità e il fascino di una ricerca che continua ancora oggi a interrogare il nostro modo di osservare la realtà che ci circonda.

Al centro della ricerca pedagogica di Josef Albers vi era l’idea di un’educazione al vedere. Durante gli anni di insegnamento al Bauhaus, Albers incoraggiò gli studenti a sviluppare una percezione consapevole e sperimentale, fondata sull’osservazione diretta e sull’esperienza. Attraverso esercizi su materiali, geometrie e colore, li guidava a superare le convenzioni dello sguardo. L’educazione visiva diventava così un metodo di conoscenza: vedere non come gesto passivo, ma come esperienza critica e creativa.

Le attività proposte si ispirano direttamente a questo approccio educativo, traducendo in esperienze partecipative alcuni dei principi che hanno reso innovativa la pratica didattica di Albers. Visite e laboratori diventano così occasioni per sperimentare in prima persona un diverso modo di osservare, in cui il vedere si trasforma in esercizio di attenzione, relazione e scoperta.

Lunedì 1 e martedì 2 giugno sono in programma i laboratori creativi di Panza Kids, dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Tutti gli incontri prendono avvio da una visita interattiva negli ambienti della mostra e della villa, pensata per esplorare alcuni dei principi al centro della ricerca albersiana — dall’interazione tra i colori alla loro natura relativa e mutevole, fino al rapporto tra forma, luce e percezione. Alla visita segue ogni volta un laboratorio diverso, in cui bambine e bambini sono invitati a mettere in pratica quanto osservato attraverso esercizi, sperimentazioni e attività creative ispirate anch’esse ai celebri “esercizi per imparare a vedere” elaborati da Albers nella sua esperienza didattica.

Questi tutti i laboratori didattici in programma con le indicazioni per partecipare.

Appuntamento 1: SEGRETE SFUMATURE ore 11.30, per bambini 4-6 anni

Se dentro un colore si nascondono infinite gradazioni, come possiamo imparare a riconoscerle? A partire dall’osservazione delle opere in mostra, i bambini saranno accompagnati a scegliere un colore e a esplorarne le diverse intensità, componendo una tavola cromatica ordinata e armoniosa.

Un’attività pensata per allenare lo sguardo a distinguere differenze minime e a tradurle in un elaborato che unisca ritmo, equilibrio e creatività.

Appuntamento 2: ESPLORATORI CROMATICI ore 15.30, per bambini 7–9 anni

Che rapporto esiste tra forma, colore e percezione?

I bambini saranno accompagnati a sperimentare diverse cromie, sfumature e passaggi tonali, per scoprire come il colore possa cambiare l’aspetto di una forma e il modo in cui la percepiamo nello spazio. In laboratorio realizzeranno una composizione costruita su forme e passaggi graduali di colore, per sperimentare come una stessa figura possa apparire diversa a seconda della cromia che la definisce.

Giovedì 4 giugno viene invece proposta una speciale visita guidata in apertura straordinaria serale condotta da Marta Spanevello, curatrice della collezione permanente di Villa Panza. Il percorso mette in relazione le opere di Albers con alcuni nuclei centrali della collezione permanente, dove il quadrato — eletto dall’artista a forma neutra e artificiale — e la sua ricerca sul colore trovano profonde risonanze nell’arte ambientale e percettiva rappresentata a Villa Panza dalle installazioni di Dan Flavin, James Turrell e Robert Irwin, così come nelle sperimentazioni monocromatiche degli artisti americani degli anni Ottanta. Per chi lo desidera, la serata si concluderà con una cena all ristorante Luce (proposta a €35 a persona), disponibile su prenotazione.

I costi per i laboratori Panza Kids sono i seguenti: Bambino NON Iscritto FAI: 13€; Bambino iscritto FAI: 8€; Adulto accompagnatore NON Iscritto FAI: 13€; Adulto accompagnatore iscritto FAI: 5€;

Bambino con disabilità: 8€; Accompagnatore bambino con disabilità:5€.

I costi per la visita guidata serale sono i seguenti: Iscritto FAI: 5€; Intero: 15€; Ridotto 6-18 anni:10€; Studenti 19-25 anni: 10€; Persone con disabilità (valido per disabile e accompagnatore): 0€; Convenzione sponsor (Corporate Golden Donor, Sponsor); 5€; Convenzione (I 200 del FAI, FAI Donor Card, altre convenzioni): 5€.

Prenotazioni: www.villapanza.it