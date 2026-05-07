“Educare col teatro”: Gaetano Giovi ospite a “La Materia del giorno”
Venerdì 8 maggio alle 16 nella sede di via Confalonieri a Castronno il medico e psicoterapeuta porterà la sua esperienza tra scena e formazione nella rubrica “La Materia del giorno”
Un incontro tra arte, educazione e relazione umana. È questo il filo conduttore dell’appuntamento in programma venerdì 8 maggio alle ore 16 nella sede di VareseNews in via Confalonieri 5 a Castronno, dove sarà ospite Gaetano Giovi, protagonista della nuova puntata della rubrica “La Materia del giorno”.
Classe 1951, medico di famiglia per molti anni e successivamente psicoterapeuta, Giovi ha affiancato alla professione sanitaria una passione profonda per il teatro, coltivata in tutte le sue forme: dalla scrittura all’interpretazione, fino alla regia. Un percorso che lo ha portato a sviluppare un approccio originale, in cui il teatro diventa strumento educativo e occasione di crescita personale.
Al centro dell’incontro il tema “Educare col teatro”, una riflessione su come la scena possa trasformarsi in spazio di apprendimento, ascolto e confronto. Le sue pièces, infatti, non si esauriscono nella rappresentazione ma si aprono al dialogo con il pubblico, coinvolto direttamente in un momento di restituzione e interazione.
L’appuntamento offrirà così l’occasione per approfondire il valore del teatro come mezzo formativo, capace di stimolare consapevolezza, empatia e partecipazione, mettendo in relazione esperienza artistica e dimensione educativa (immagine creata con intelligenza artificiale).
La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.
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