Effetto amministrative: Barcaro lascia, Azione entra in Provincia con Andrea Di Salvo
Il consigliere provinciale di Somma Lombardo cede il posto dopo la mancata rielezione in Consiglio comunale. Subentra il capogruppo in Consiglio comunale a Cairate
Le elezioni amministrative non hanno cambiato soltanto gli equilibri nei comuni andati al voto: i loro effetti si ripercuotono anche sul Consiglio provinciale di Varese, dove l’organo è espressione del cosiddetto voto di secondo grado, riservato a sindaci e consiglieri comunali in carica.
A lasciare il proprio seggio è Alberto Barcaro. Il consigliere provinciale, non avendo ottenuto il seggio nel Consiglio comunale di Somma Lombardo, perde il requisito necessario per mantenere l’incarico in via Sacco e deve quindi cedere il posto.
Al suo posto subentra Andrea Di Salvo, che porta per la prima volta Azione all’interno dell’assemblea di Villa Recalcati. Il partito, già presente e radicato sul territorio con diversi consiglieri e amministratori, non era infatti finora rappresentato in Consiglio provinciale.
Di Salvo è capogruppo in Consiglio comunale a Cairate con la lista civica “Progetto comune”, tra i fondatori di Azione nel Varesotto e membro della segreteria provinciale del partito.
«È una grande opportunità per me e per Azione», dichiara il neoeletto. «Reputiamo il livello provinciale davvero fondamentale e importante per tutti quei temi che vedono gli amministratori impegnati su un fronte comune e siamo prontissimi a dare il nostro contributo: dai temi ambientali a quelli culturali, ma anche sui temi sociali che impegnano ogni giorno le amministrazioni per una politica davvero capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto dei più giovani e delle fragilità».
Di Salvo riferisce anche di aver già preso contatto con il presidente della Provincia, Marco Magrini: «Come già detto anche al presidente Magrini, con cui mi sono sentito e che ringrazio, sono pronto a iniziare quanto prima a lavorare per la nostra provincia e a servizio degli amministratori».
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