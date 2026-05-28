Effetto amministrative: Barcaro lascia, Azione entra in Provincia con Andrea Di Salvo

Le elezioni amministrative non hanno cambiato soltanto gli equilibri nei comuni andati al voto: i loro effetti si ripercuotono anche sul Consiglio provinciale di Varese, dove l’organo è espressione del cosiddetto voto di secondo grado, riservato a sindaci e consiglieri comunali in carica.

A lasciare il proprio seggio è Alberto Barcaro. Il consigliere provinciale, non avendo ottenuto il seggio nel Consiglio comunale di Somma Lombardo, perde il requisito necessario per mantenere l’incarico in via Sacco e deve quindi cedere il posto.

Al suo posto subentra Andrea Di Salvo, che porta per la prima volta Azione all’interno dell’assemblea di Villa Recalcati. Il partito, già presente e radicato sul territorio con diversi consiglieri e amministratori, non era infatti finora rappresentato in Consiglio provinciale.

Di Salvo è capogruppo in Consiglio comunale a Cairate con la lista civica “Progetto comune”, tra i fondatori di Azione nel Varesotto e membro della segreteria provinciale del partito.

«È una grande opportunità per me e per Azione», dichiara il neoeletto. «Reputiamo il livello provinciale davvero fondamentale e importante per tutti quei temi che vedono gli amministratori impegnati su un fronte comune e siamo prontissimi a dare il nostro contributo: dai temi ambientali a quelli culturali, ma anche sui temi sociali che impegnano ogni giorno le amministrazioni per una politica davvero capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto dei più giovani e delle fragilità».

Di Salvo riferisce anche di aver già preso contatto con il presidente della Provincia, Marco Magrini: «Come già detto anche al presidente Magrini, con cui mi sono sentito e che ringrazio, sono pronto a iniziare quanto prima a lavorare per la nostra provincia e a servizio degli amministratori».