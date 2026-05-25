Effetto Vannacci al Pirellone: i consiglieri Ferrazzi e Macconi aderiscono a “Futuro Nazionale”

Scossone politico tra i banchi del Consiglio regionale della Lombardia. Il generale e parlamentare europeo Roberto Vannacci fa ufficialmente il suo ingresso al Pirellone attraverso l’adesione di due consiglieri di lungo corso: Luca Ferrazzi, attualmente iscritto al Gruppo Misto, e Pietro Macconi, esponente di Fratelli d’Italia.

Entrambi i politici hanno scelto di sposare il progetto di “Futuro Nazionale”, il movimento politico culturale che fa capo al generale. La decisione verrà formalizzata e presentata nei dettagli domani durante una conferenza stampa convocata direttamente al Pirellone, nel corso della quale verrà annunciata anche la contestuale nascita del nuovo gruppo politico all’interno dell’emiciclo regionale.

I profili: dalle radici in AN alle ultime elezioni

La scelta di Ferrazzi e Macconi segna una svolta nei pesi specifici della maggioranza d’aula, pur muovendosi i due protagonisti all’interno dello stesso alveo ideale. Entrambi condividono infatti una lunga militanza storica nelle file di Alleanza Nazionale.

Luca Ferrazzi: figura storica della destra varesina, ha militato per molti anni in AN e ha ricoperto il ruolo di assessore regionale all’Agricoltura dal 2008 al 2010. Alle ultime elezioni regionali era stato eletto tra le fila di “Lombardia Migliore”, la lista civica nata a sostegno della candidatura di Letizia Moratti, per poi confluire nel Gruppo Misto.

Pietro Macconi: anche lui con un solido passato nella destra di Alleanza Nazionale, era stato eletto alle scorse consultazioni regionali sotto il simbolo di Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Bergamo.

La nascita del gruppo di “Futuro Nazionale” rappresenta la prima strutturazione ufficiale del movimento di Vannacci all’interno di una massima assemblea elettiva regionale, un dato politico destinato a ridisegnare i rapporti di forza e il dibattito all’interno del centrodestra lombardo.