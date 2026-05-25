Electrolux, il piano industriale arriva al MIMIT: occhi puntati sullo stabilimento di Solaro
Electrolux Group presenta al Ministero delle Imprese il piano industriale per l'Italia: tra i siti coinvolti anche lo stabilimento di Solaro, alle porte del Varesotto
Electrolux Group ha presentato oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il proprio piano industriale e organizzativo per l’Italia, illustrando la direzione strategica dell’ottimizzazione e una stima degli impatti previsti per ogni sito. Una notizia che tiene con il fiato sospeso anche il Varesotto, data la vicinanza dello stabilimento di Solaro, che rientra tra i siti italiani del gruppo svedese.
A motivare le scelte del colosso degli elettrodomestici è un contesto di mercato europeo definito dalla stessa azienda «particolarmente complesso»: domanda stagnante, forte pressione sui prezzi e svantaggi strutturali di costo rispetto ad altre aree produttive globali. Elementi che, secondo il gruppo, rendono necessarie azioni mirate per rafforzare la competitività e garantire la sostenibilità nel lungo periodo.
Electrolux ha tenuto a ribadire che l’Italia rimane un Paese strategico, ricordando gli oltre 750 milioni di euro investiti negli ultimi dieci anni in produzione, automazione e innovazione di prodotto. Il gruppo ha inoltre confermato l’impegno a proseguire il confronto con tutte le parti interessate nel rispetto delle opportune procedure.
Nei prossimi giorni si capirà con maggiore chiarezza quali conseguenze concrete il piano avrà su ciascuno stabilimento, Solaro compreso. Una partita che il territorio seguirà con grande attenzione.
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