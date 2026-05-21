Elezioni a Origgio, Francesco Venturini punta su ambiente e partecipazione: «Serve un paese più vivibile»

Campagna elettorale agli sgoccioli in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio che rinnoveranno l’Amministrazione comunale di Origgio. Francesco Venturini, candidato sindaco della lista “Origgio Democratica”, è stato ospite a Varesenews per raccontare alla Web Tv di Materia la sua scelta di presentarsi alle elezioni, i punti centrali del programma e la posizione della lista su alcuni temi centrali del dibattito pubblico in paese.

Quarantacinque anni, origgese, impegnato nel volontariato ambientale e nel consumo sostenibile, Venturini presenta una candidatura costruita attorno ai temi della qualità della vita, della partecipazione dei cittadini e della tutela del territorio.

«Ho visto Origgio trasformarsi negli anni, con l’aumento del traffico e delle aree destinate alla logistica. Ho deciso di candidarmi per dare una prospettiva di sviluppo diversa e un’alternativa a chi non vota più».

Ambiente e consumo di suolo al centro del programma

Tra i punti principali del programma della lista c’è il tema ambientale. Venturini parla della necessità di fermare il consumo di suolo e di ripensare lo sviluppo urbanistico del paese, puntando su una maggiore tutela delle aree verdi e su interventi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Particolare attenzione viene riservata al Parco dei Mughetti, considerato una risorsa strategica per il territorio: «Dobbiamo ampliare le aree verdi e creare una cintura attorno al paese per evitare ulteriore consumo di suolo ma anche per migliorare la qualità della vita nel nostro paese».

Nel programma trovano spazio anche proposte legate alla deimpermeabilizzazione del territorio, per evitare i ricorrenti problemi degli allagamenti nella zona bassa del paese, e alla creazione di nuove infrastrutture verdi, come viali alberati e percorsi ciclabili.

Più partecipazione per i cittadini

Altro tema centrale della proposta di “Origgio Democratica” è il rapporto tra amministrazione e cittadini. Venturini propone strumenti di partecipazione diretta per le decisioni considerate più importanti, a partire dai progetti urbanistici.

L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare l’astensionismo e riportare i cittadini al centro delle scelte amministrative: «Vogliamo dare alle persone le chiavi dell’amministrazione e coinvolgerle nelle decisioni importanti».

Viabilità e centro storico

Tra i temi più discussi in campagna elettorale c’è anche la viabilità del centro storico. Venturini propone una progressiva pedonalizzazione di via Dante e una riduzione del traffico nel cuore del paese, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e rendere il centro più vivibile. Secondo il candidatosindaco di “Origgio Democratica”, il rilancio del commercio locale passa anche dalla trasformazione degli spazi pubblici: «Un centro storico più vivibile può diventare uno spazio per eventi, associazioni e socialità con effetti positivi anche dul commercio e sulla sicurezza».

Nel programma vengono inoltre affrontati i problemi legati al traffico pesante e alla presenza sul territorio delle aziende della logistica, con misure per limitare l’impatto dei mezzi provenienti dall’esterno del Comune.

Sport, prevenzione e servizi

Sul fronte sanitario e sociale, la lista collega il tema della salute alla promozione dello sport e del benessere. Venturini propone interventi orientati alla prevenzione e attività per giovani e anziani.

Tra le idee avanzate anche la creazione di un centro diurno dedicato alle persone autosufficienti che vivono situazioni di solitudine, progetto che la lista vorrebbe sviluppare insieme agli enti del terzo settore presenti sul territorio.

La campagna elettorale si concluderà con una serata pubblica venerdì 22 maggio allle 18,30 alla Corte Fabbrica di via Repubblica con aperitivo in musica e la presenza del senatore Alessandro Alfieri e della segretaria provinciale del Pd Alice Bernardoni.