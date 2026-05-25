Elezioni a Somma Lombardo, è il giorno dello spoglio: la diretta dei risultati
Aliprandini per il centrosinistra, Pezzotta per il centrodestra, Pulli con Azione e Nervo per Somma Sì si contendono la successione a Bellaria. Possibile ballottaggio il 7-8 giugno
Sono iniziate alle 15 le operazioni di spoglio a Somma Lombardo, unico comune del Varesotto al voto sopra i 15mila abitanti. Quattro i candidati in corsa per raccogliere l’eredità del sindaco uscente Stefano Bellaria (centrosinistra, due mandati): Stefano Aliprandini, vicesindaco uscente sostenuto da quattro liste della coalizione di centrosinistra (Pd, Civici per Somma, Sinistra per Somma, Somma Futura); il forzista Silvio Pezzotta per il centrodestra ricompattato (Fdi, Lega, Forza Italia, Uniti per Somma, Noi Moderati, Udc); Dario Pulli per Azione e Alberto Nervo, consigliere uscente, con la civica “Somma Sì”.
Essendo l’unico comune della tornata sopra i 15mila abitanti, in caso di mancata maggioranza assoluta al primo turno si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno per il ballottaggio. L’affluenza alle 23 di domenica si è fermata al 45%, in calo rispetto al 58,5% del 2020. Di seguito il liveblog con aggiornamenti, foto e dichiarazioni dai seggi.
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