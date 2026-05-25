Elezioni amministrative, prima giornata: affluenza al 36% in provincia di Varese, dieci punti in meno del 2020

La prima giornata delle elezioni amministrative in provincia di Varese si è chiusa con un’affluenza del 36,01%, dato che segna un crollo di oltre dieci punti e mezzo rispetto alla corrispondente tornata del 2020, quando alle 23 di domenica aveva votato il 46,55% degli elettori. Un risultato che colloca il Varesotto anche al di sotto della media regionale lombarda, ferma al 41,30%, con un distacco di oltre cinque punti.

Le urne hanno riaperto questa mattina alle 7 e si chiuderanno alle 15.

Il nodo del quorum a Gorla Maggiore e Gemonio

La situazione più delicata riguarda i due comuni che presentano un unico candidato sindaco, dove la validità delle elezioni è subordinata al raggiungimento del quorum del 40% degli aventi diritto. A Gorla Maggiore la prima giornata si è chiusa al 35,63%, con un calo di oltre venti punti rispetto al 56,4% registrato cinque anni e mezzo fa. A Gemonio ha votato il 34,9% degli elettori, undici punti in meno della tornata precedente.

Chi ha votato di più e chi di meno

Tra i dieci comuni al voto in provincia, il più partecipato è stato Masciago Primo, dove è ricandidato sindaco il presidente della Provincia Marco Magrini: ha votato il 44,30% degli elettori, il dato più alto del territorio provinciale. Tuttavia anche qui il calo è stato marcato, con oltre 22 punti in meno rispetto al 66,41% di cinque anni fa.

All’estremo opposto si trova Luino, con l’affluenza più bassa della provincia: 32,37%, nove punti esatti in meno rispetto al 2020. Nell’altra sfida politicamente più attesa, quella di Somma Lombardo, la prima giornata si è chiusa al 34,8%, quasi dodici punti in meno rispetto alla tornata precedente.

Tra gli altri comuni Golasecca ha chiuso con il 40,50% dei votanti, Laveno Mobello con il 40,12, Lonate Ceppino con il 39,48, Origgio con il 38,95 e Somma Lombardo con ila 34,80.

Le urne chiuderanno alle ore 15.00. Inizierà poi lo spoglio che Varesenews seguirà con una diretta dedicata dai singoli comuni al voto.