Elezioni amministrative, prima giornata: affluenza al 36% in provincia di Varese, dieci punti in meno del 2020
Il dato è nettamente sotto la media lombarda (41,30%). Masciago Primo il comune più virtuoso, Luino il meno partecipato. Occhi puntati su Gorla Maggiore e Gemonio, dove serve il quorum del 40%. Le urne hanno riaperto questa mattina alle 7 e chiuderanno alle 15
La prima giornata delle elezioni amministrative in provincia di Varese si è chiusa con un’affluenza del 36,01%, dato che segna un crollo di oltre dieci punti e mezzo rispetto alla corrispondente tornata del 2020, quando alle 23 di domenica aveva votato il 46,55% degli elettori. Un risultato che colloca il Varesotto anche al di sotto della media regionale lombarda, ferma al 41,30%, con un distacco di oltre cinque punti.
Le urne hanno riaperto questa mattina alle 7 e si chiuderanno alle 15.
Il nodo del quorum a Gorla Maggiore e Gemonio
La situazione più delicata riguarda i due comuni che presentano un unico candidato sindaco, dove la validità delle elezioni è subordinata al raggiungimento del quorum del 40% degli aventi diritto. A Gorla Maggiore la prima giornata si è chiusa al 35,63%, con un calo di oltre venti punti rispetto al 56,4% registrato cinque anni e mezzo fa. A Gemonio ha votato il 34,9% degli elettori, undici punti in meno della tornata precedente.
Chi ha votato di più e chi di meno
Tra i dieci comuni al voto in provincia, il più partecipato è stato Masciago Primo, dove è ricandidato sindaco il presidente della Provincia Marco Magrini: ha votato il 44,30% degli elettori, il dato più alto del territorio provinciale. Tuttavia anche qui il calo è stato marcato, con oltre 22 punti in meno rispetto al 66,41% di cinque anni fa.
All’estremo opposto si trova Luino, con l’affluenza più bassa della provincia: 32,37%, nove punti esatti in meno rispetto al 2020. Nell’altra sfida politicamente più attesa, quella di Somma Lombardo, la prima giornata si è chiusa al 34,8%, quasi dodici punti in meno rispetto alla tornata precedente.
Tra gli altri comuni Golasecca ha chiuso con il 40,50% dei votanti, Laveno Mobello con il 40,12, Lonate Ceppino con il 39,48, Origgio con il 38,95 e Somma Lombardo con ila 34,80.
Le urne chiuderanno alle ore 15.00. Inizierà poi lo spoglio che Varesenews seguirà con una diretta dedicata dai singoli comuni al voto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.