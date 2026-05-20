Elezioni Golasecca, Tovaglieri: “Siamo uomini del fare. Per amministrare servono persone capaci”
l candidato sindaco di Golasecca Dimensione Paese espone il programma basato su bilancio, tutela del territorio e rilancio commerciale, ribandendo ancora una volta l'autonomia civica della lista
La ricca campagna elettorale di Golasecca ha visto una sala civica riempita anche ieri, martedì 19 maggio, per l’appuntamento pubblico dedicato alla lista Golasecca Dimensione Paese. Il candidato alla carica di sindaco Andrea Tovaglieri ha esposto ai cittadini i dettagli del proprio programma e presentato ai cittadini i nove candidati consiglieri con cui intende amministrare il paese del Ticino.
In risposta ad una battuta del presidente Fontana, che si trovava in giornata a Golasecca per inaugurare le ultime opere pubbliche del mandato di Ventimiglia, Tovaglieri ha ribadito, la scelta di non appoggiarsi ad alcuna segreteria partitica in vista dell’apertura delle urne del 24 e 25 maggio: «Ho letto che a Golasecca ci sarebbe quattro liste, tutte e quattro di leghisti ma con idee differenti. Io credo che in un paese possa essere qualcosa di controproducente». Proprio sul fronte del rapporto diretto con i residenti, il candidato sindaco ha annunciato che, in caso di elezione, sarà disponibile per il ricevimento in comune ogni venerdì mattina dalle 7, senza necessità di appuntamento.
La proposta amministrativa di Tovaglieri si articola su quattro fondamenta, «le quattro S sviluppo, solidarietà, sostenibilità e sicurezza», declinate attraverso sei pilastri operativi che mettono in cima alle priorità una rigorosa opera di assestamento delle macro-voci di spesa comunale. L’analisi finanziaria, approfondita durante l’incontro da Mauro Dalla Piazza, punta a rimodulare l’impostazione dell’ente per intercettare i bandi, a zero interessi, e i finanziamenti europei, sostenendo gli investimenti senza intaccare i tributi locali: «Il bilancio per noi è fondamentale perché è lo strumento che consente di muoversi all’interno di dei binari della regolarità».
La valorizzazione del patrimonio naturale costituisce un asse centrale del programma di Andrea Tovaglieri, di professione agronomo, considerato che oltre il 70% della superficie totale del comune è coperto da aree agricole e boscate, a fronte di un’urbanizzazione limitata al 22 per cento. Il piano prevede la manutenzione del territorio forestale come leva per il marketing territoriale, mentre i rapporti con l’aeroporto di Malpensa verranno gestiti in un’ottica di cooperazione istituzionale per monitorare l’impatto delle rotte e verificare i flussi di spostamento dei lavoratori residenti nel paese.
Per contrastare la desertificazione commerciale e l’isolamento del nucleo storico, la formazione pianifica l’istituzione di una Commissione Lavoro e di un tavolo permanente delle imprese e delle partite Iva. La strategia punta ad agganciare i fondi regionali per i comuni al di sotto dei tremila abitanti, in grado di coprire fino all’80 per cento delle spese di avviamento – fino a un massimo di 40 mila euro – per i negozi di prossimità, introducendo start-up tecnologiche e incentivi per i gruppi di acquisto. La lista ha anche affrontano il capitolo dei servizi interni: la digitalizzazione dell’apparato comunale consentirà lo sblocco dei progetti legati al Servizio Civile Universale, attivando percorsi formativi per i giovani della categoria Neet.
L’ambito del welfare prevede la nascita di una commissione sociale coordinata con il Terzo Settore. L’azione culturale si focalizzerà sul rilancio della biblioteca e del museo archeologico della cultura di Golasecca (GAM) tramite eventi mensili, laboratori storici, aule studio e convenzioni con istituti artistici per rendere le strutture attive stabilmente tutto l’anno. L’organizzazione, specifica Tovaglieri, passerà anche attraverso la realizzazione di un calendario condiviso con le oltre venti associazioni, così da avere un maggior margine di pianificazione e promozione.
Sul piano urbano, uno degli interventi cardine del programma della lista riguarda la rifunzionalizzazione del percorso che parte dalla piazza centrale fino a viale Europa per caratterizzare gli ingressi del paese: «Non facciamo promesse sensazionali. Siamo uomini del fare e nella vita lo abbiamo dimostrato. Votate le persone capaci di fare, perché tutti i candidati sono delle brave persone. Occorrono però essere capaci» ha concluso Tovaglieri.
La squadra a sostegno del candidato sindaco è composta dai candidati consiglieri Mauro Dalla Piazza, Marco Garbin, Pierettore Brandazza, Samuele Denti, Margot Roldan, Rossella Del papa (incaricata del settore cultura), Gaia Visconti, Laura Crolla e Maura Orlando.
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