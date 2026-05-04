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Canton Ticino

Elicottero precipita in fase di atterraggio a Mezzovico: sei feriti, uno è grave

L'incidente nel pomeriggio in una piazza di lavoro. Il velivolo è caduto da un'altezza di circa venti metri: indagini in corso sulle cause

polizia cantonale

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 maggio, in territorio di Mezzovico-Vira. Poco dopo le 16:30, un elicottero di una ditta privata è precipitato al suolo mentre si apprestava a completare la fase di atterraggio presso una piazza di lavoro.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, il velivolo è caduto da un’altezza di circa venti metri. Le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo non sono ancora note e restano al vaglio degli inquirenti.

I soccorsi

A bordo dell’elicottero si trovavano sei persone, incluso il pilota. Imponente lo spiegamento di forze di soccorso giunto sul posto: sono intervenuti gli equipaggi della Croce Verde di Lugano e della Rega, supportati dai pompieri di Lugano e di Rivera.

Il bilancio medico è serio:

Un passeggero ha riportato ferite gravissime, tali da metterne in pericolo la vita.

Due occupanti hanno riportato ferite di media gravità.

Le restanti tre persone coinvolte hanno riportato lesioni giudicate meno serie.

Indagini e viabilità

Per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza, via Vira è stata chiusa al traffico e rimarrà interdetta alla circolazione per diverse ore.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche gli agenti della Polizia del Vedeggio, gli inquirenti di fedpol e il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), che ha già aperto un’indagine preliminare per determinare le cause tecniche del crash. Il procedimento penale è coordinato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in stretta collaborazione con le autorità di polizia giudiziaria.

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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