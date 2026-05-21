Elly Schlein a Solaro incontra i lavoratori Electrolux: “I licenziamenti vanno ritirati subito”

La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein ha visitato oggi pomeriggio lo stabilimento Electrolux di Solaro per incontrare i lavoratori coinvolti nella vertenza aperta dopo l’annuncio di circa 1.700 esuberi in Italia da parte del gruppo svedese dell’elettrodomestico.

La leader dem si è fermata per circa un’ora all’interno del polo produttivo di corso Europa, dove lavorano circa 700 dipendenti e dove, secondo le ipotesi emerse nelle scorse settimane, sarebbero a rischio circa 200 posti di lavoro.

«Licenziamenti inaccettabili»

Durante l’incontro con lavoratori e rappresentanti sindacali, Schlein ha ribadito la posizione del Partito Democratico chiedendo il ritiro immediato degli esuberi annunciati dall’azienda. «Questi licenziamenti vanno immediatamente ritirati, sono inaccettabili e chiediamo alla presidente del Consiglio di assumersi la responsabilità di portare direttamente questa vertenza a Palazzo Chigi- ha detto la segretaria dem – Quella di Electrolux è una vertenza che supera i confini locali. E’ una vertenza nazionale ed europea e non possono essere queste lavoratrici e lavoratori a pagare sulla loro pelle la ristrutturazione aziendale».

Il tema dei dazi e il richiamo al Governo

Nel suo intervento Schlein ha collegato la situazione di Electrolux anche alle tensioni economiche internazionali e alla questione dei dazi commerciali.

Secondo la leader dem, alcune aziende starebbero valutando di spostare produzioni destinate al mercato americano: «Con la politica aggressiva di Trump tante aziende stanno pensando di spostare produzioni per il mercato americano e portarle direttamente negli Stati Uniti».

Da qui la richiesta rivolta al governo guidato da Giorgia Meloni di seguire direttamente la vertenza attraverso un coinvolgimento di Palazzo Chigi. L’incontro di oggi arriva a pochi giorni dal tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy previsto per il 25 maggio a Roma.

Astuti: «Piano irricevibile, Electrolux deve ritirarlo subito»

Sul caso Electrolux l’attenzione del Partito democarico è alta. Oggi insieme ai lavoratori c’erano il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, la segretaria regionale Silvia Roggiani e molti consiglieri regionale, tra i quali Samuele Astuti che sta seguendo da vicino la situazione dell’unità produttiva di Solaro. Con loro oggi c’erano anche i sindaci di Saronno Ilaria Pagani, di Solaro Nilde Moretti e di Caronno Pertusella Marco Giudici.

«Il piano con i 1700 tagli presentato dall’azienda è irricevibile e va ritirato subito – dice Astuti – Anche perché non dimentichiamo che Electrolux ha ricevuto importanti contributi tanto dall’Italia quanto dall’Unione Europea, a fronte di progetti di sviluppo che non sono stati portati avanti. Quegli impegni vanno portati fino in fondo».

«C’è poi un serio problema di politiche industriali – conclude Samuele Astuti – La crisi Electrolux così come la altre pensanti crisi a cui si sta assistendo anche in Lombardia sono frutto anche dell’assenza di scelte chiare di politica industriale nel nostro Paese e su questo occorre un impegno vero da parte del Governo, come ha sottolineato Elly Schlein nel suo intervento».